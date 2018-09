Hội Cao Niên Á Mỹ Tổ Chức Tiệc Gây Quỹ Giỗ Tổ Hùng Vương, Tham Dự Diễn Hành Tết Kỷ Hợi

Trong tiệc gây quỹ.

Santa Ana (Bình Sa) - - Hội Cao Niên Á Mỹ được thành lập tại Quận Cam đến nay là 27 năm, một trong những người đầu tiên đứng ra thành lập đó là Bà Từ Dung, bà đã gắn liền với những sinh hoạt thăng trầm của hội qua thời gian dài, với tâm nguyện lúc nào cũng hướng về quốc tổ, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy văn hóa tại quê người, chính vì vậy mà hằng năm bà đã cùng các thành viên trong hội tổ chức ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương thật long trọng. Với tâm niệm chúng ta đi mang theo quê hương vì vậy, nên sau khi thành lập Hội Cao Niến Á Mỹ Bà đã về tận Phú Thọ mang đất, nước thiêng tại Đền Hùng Quốc Tổ đem sang Hoa Kỳ để thờ phượng.Qua với thời gian, tâm nguyện của Bà là phải có Một Đền Hùng có đầy đủ tiện nghi để phụng thờ quốc tổ, cho đến nay trong hội có rất nhiều những người trẻ, những mạnh thường quân luôn bên cạnh để ủng hộ bà, một trong những người lúc nào cũng quan tâm đến việc nầy đó là Họa Sĩ Kim Anh, một người chuyên làm việc từ thiện hiện cư ngụ tại Tiểu Bang Alaska, nhưng lúc nào Bà Từ Dung cần là HS. Kim Anh có mặt, ngoài trừ những lúc đi xa thì có Ni Sư Như Như đại diện, NS. Như Như cũng là một người rất gần gủi với Bà Từ Dung trong những sinh hoạt của hội trong nhiều năm qua.Để có phương tiện tổ chức lễ giỗ quốc tổ và tham gia diễn hành Tết Kỷ Hợi 2019 một buổi tiệc văn nghệ gây qũy đã được tổ chức vào tối Thứ Sáu ngày 21-9-2018 tại nhà hàng Majesty, thành phố Santa Ana, tham dự buổi tiệc ngoài các thành viên trong hội còn có một số qúy vị đại diện dân cử, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, qúy vị mạnh thường quân, các cơ quan truyền thông và rất đông đồng hương thân hữu.. .MC. điều hợp chương trình buổi tiệc gồm co:ù Nữ sĩ Nhất Phương, Xướng ngôn viên Hồng Vân và hoa hậu Bích Trâm.Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Ban Văn Nghệ Hùng Vương của Hội Cao Niên Á Mỹ phụ trách.Tiếp theo Hoa Hậu Bích Trâm, Chánh Tế Hội Cao Niên Á Mỹ, thay mặt ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người tham dự.Trong lúc nầy MC. Nhà thơ Nhất Phương đã đọc mấy câu thơ cho mọi người nghe:“Hăm bảy năm sắt son lòngCao Niên Á Mỹ con Rồng cháu TiênNguyện cầu trăm họ bình yênTổ ơi xin cứu con thuyền Việt Nam.”Sau đó là lời phát biểu của Bà Từ Dung, Bà nói: “Chúng tôi xin thành tâm cảm tạ quý vị, 27 năm nay Hội Cao Niên Á Mỹ hàng năm đểu tổ chức giỗ Quốc Tổ Hùng Vương với tất cả lòng thành của những người cao niên chúng tôi, và chúng tôi mang tất cả tâm huyết làm những việc gìn giữ văn hóa cổ truyền VN, và chúng tôi luôn nêu tất cả những ý nguyện của Con Rồng cháu Tiên để làm cho Cộng Đồng Việt Nam ở hải ngoại chúng ta có được một nét văn hóa rất sâu sắc, và năm nay chúng tôi sẽ thực hiện chiếc xe hoa mang ý nghĩa “Trăm Con Lạc Việt.. .”Trong dịp nầy Bà cũng không quên cảm ơn đến Ni Sư Như Như và Họa Sĩ Kim Anh là những người lúc nào cũng quan tâm đến việc xây dựng hội.Sau đó, bà Từ Dung mời cô Khuyến Nguyễn là người đãø giúp Hội tổ chức buổi tiệc với sự tham dự đông đão của qúy đồng hương.Trong dịp nầy Cô Khuyến Nguyễn mời cô Joe Nguyễn, Hoa Hậu Doanh Nhân Thành Đạt năm 2018,ø Bác sĩ Annie Nguyễn cũng như Saigon City Market Place, Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng, Bác sĩ Trương Văn Như là những vị ân nhân đã giúp Hội từ nhiều năm qua, và năm nay đã bảo trợ tài chánh cũng như các phần quà để xổ số. Ngoài những vị trên còn có sự đóng góp của đồng hương tham dự đã được các MC. giới thiệu đến mọi người.Mở đầu chương trình văn nghệ, Ban hợp ca của hội lên hát nhạc phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, và bản “Chiến Sĩ Vô Danh.”Chương trình tiếp tục với phần xổ số do hoa hậu Bích Trâm phụ trách, trong lúc nầy nhà hàng trở nên sôi động qua những lời cổ võ duyên dáng của Hoa Hậu Bích Trâm.Xen lẫn chương trình với phần trình diễn của Đoàn Hậu Duệ Vì Dân qua trích đoạn “Con Đường Cái Quan” của Phạm Duy; tiếp theo Ca sĩ Lan Hương và Xuân Thanh song ca “Nắng Đẹp Miền Nam” của nhạc sĩ Lam Phương. Kim Khuyến hát “Mẹ Tôi” của Nhị Hà; Nghệ sĩ Vũ Mạnh Đôn trình bày nhạc phẩm “Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Đặc biệt Vũ đoàn Việt Cầm trình diễn vũ điệu “Em Đi Chùa Hương” thơ Nguyễn Nhược Pháp, nhạc Trung Đức và vũ sư Thanh Sang biểu diễn màn khiêu vũ rất độc đáo.Tiếp theo Thủ qũy của hội là Hoa Hậu Bích Trâm lên tuyên bố kết qủa cuộc xổ số.Tiếp xúc với Bà Từ Dung được bà cho biết:“Hội Cao Niên đã trải qua nhiều nỗi thăng trầm, buồn vui đều nếm đủ. Tuy nhiên, sau những gập ghềnh ly tan không sao tránh khỏi, chúng tôi vẫn muốn một lòng giữ vững niềm tin, cùng nhau sát cánh, cùng nhau cố gắng cải thiện để đạt cho được mọi thành quả tương đối tốt đẹp nên cuối cùng đã đem lại được khá nhiều lợi ích về tinh thần, không những các vị cao niên trong cộng đồng Việt Nam chúng ta mà còn cho cả cộng đồng các sắc dân bạn tại địa phương nữa.Kết quả là vào năm 1996, Hội vô cùng hân hạnh sánh vai với những cộng đồng thiểu số khác đem về giải thưởng All American City cho thành phố Westminster. Đây là giải thưởng cao quý dành để vinh danh một thành phố tiêu biểu của Hoa Kỳ. Ngoài ra, Hội cũng nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen tặng của Hội Đồng Thành Phố, Hạ Viện Tiểu Bang Cali và Tòa Bạch Ốc.”Mọi chi tiết liên lạc với Hội Cao Niên Á My: (The Asian - American Senior Citizens Association) tại 220 Hospital Circle, Westminster, CA 92683. Điện thoại liên lạc: (714) 890-9786, (714) 743-9999, (714) 330-2118, hay email: asian.american.senior.ca@gmail.comTrong dịp nầy Hội cũng đã cho phổ biến một Thông Báo với nội dung như sau: “…... Để hội được tồn tại và có tiện nghi hơn cho mọi người đến sinh hoạt, hội cần sửa sang để trung tâm có đủ tiện nghi hơn, như vậy mới mang lại niềm hạnh phúc cho qúy vị đến sinh hoạt với hội.Để có chút tài chánh cho hội sinh hoạt, chúng tôi xin thu nhận tất cả những vật dụng ở nhà qúy vị không còn dùng nửa xin qúy vị đem đến cho hội với nhữg thứ như: Giầy dép, Túi xách, Đồ trang sức (giả), Quần áo, Đồ chơi trẻ em, Nồi niêu, soong chảo, những đồ hardware, Giây điện, Quạt máy.. .Mọi chi tiết xin liên lạc: (714) 890-9786, (714) 33o-2118, (714) 274-3403. Hội Cao Niên Á Mỹ xin chân thành tri ân tất cả qúy vị.