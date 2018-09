Chợ Chim, Tiêu Dùng, Giáo Viên, Cò Đất...

Xuân NiệmChim trời bị bắt... sẽ tới một thời Việt Nam không còn chim nào nữa... Bản tin Infonet kể: Chim trời nằm la liệt dọc đường, tràn lan ở chợ và trên... bàn nhậu.Những ngày này, rất nhiều cánh đồng tại các địa phương của Hà Tĩnh ngập tràn những bãi bẫy chim cò, cói, vạc… Những loài chim trời này đã trở thành những đĩa mồi ngon trên bàn ăn được người dân ưa chuộng.Chiều tối những ngày cuối tháng 9, đi dọc tỉnh lộ 22 qua địa bàn huyện Lộc Hà, Nghi Xuân (Hà Tĩnh), sẽ bắt gặp rất nhiều chợ bán chim trời với người mua, kẻ bán tấp nập.Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chánh kể: Theo báo cáo chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam quý II-2018 của Nielsen, bên cạnh chi trả cho các chi phí sinh hoạt thiết yếu, người tiêu dùng sẵn lòng chi tiêu cho các hạng mục lớn để có cuộc sống tốt đẹp hơn.Cụ thể, gần một nửa người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu cho các kỳ nghỉ và du lịch (49%), và mong muốn này dần trở nên mạnh mẽ hơn trong năm vừa qua; 46% muốn chi tiền cho quần áo và các sản phẩm công nghệ mới; 43% muốn chi cho các hoạt động giải trí gia đình và 38% muốn chi tiêu cho việc nâng cấp, trang trí nhà cửa.Các chuyên gia nghiên cứu thị trường cho rằng, tâm lý này xuất phát từ việc bùng nổ của tín dụng tiêu dùng trong những năm gần đây.Báo Pháp Luật & Xã Hội kể chuyện tuyển dụng, sử dụng giáo viên: Vừa thừa, vừa thiếu!Đến thời điểm hiện tại mặc dù toàn quốc thiếu 10.143 giáo viên THCS nhưng đồng thời cấp học này cũng thừa 12.165 giáo viên…Tình trạng mất cân đối trong cơ cấu đội ngũ nhà giáo giữa các môn học trong cùng một cấp học, giữa các ngành học trong cùng một trình độ đào tạo, giữa các vùng miền có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau.Tạp Chí Công Thương kể: Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu trứng vịt muối sang Úc.Cty TNHH Trại Việt (Vietfarm) vừa XK 1 container lòng đỏ trứng vịt muối (288.000 quả) sang Úc. Đây là DN đầu tiên của Việt Nam XK được trứng vịt muối sang Úc.Trứng vịt của Vietfarm XK sang Úc, sau khi muối sẽ được đưa qua máy bóc tách vỏ, hấp tiệt trùng 105 độ C trong 6 phút), cho vào bao ép chân không rồi đông lạnh trước khi XK.Báo Pháp Luật kể: Trên thực tế, hồi đầu tháng 4 vừa qua, nhiều khu vực như quận 9, Thủ Đức, quận 7, Nhà Bè, Cần Giờ,... giá đất đã tăng phi mã. Đơn cử, giá đất một số nơi ở quận 9 tăng gấp 2-3 lần so với đầu năm. Trong vòng một năm qua, ở huyện Cần Giờ, nhiều khu đất phân lô có mức giá tăng 200%-300%, từ vài triệu lên vài chục triệu đồng/m2. Người đi xem đất luôn bị cò rót những lời đường mật vào tai như: “Khu vực này sắp xây cầu, mở đường nên giá sẽ còn tăng nữa”; hoặc: “Nơi đây sắp được quy hoạch làm trung tâm thương mại, kinh tế nên nếu chậm chân sẽ không còn đất để mua…”. Do tin lời cò, nhiều người đã đổ xô mua đất đầu cơ, đất nền được mua đi bán lại nhiều lần khiến giá nâng lên từng ngày.Báo Lao Động kể: Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, ngày 13/9, Tổng thống Mỹ quyết định tiếp tục áp thuế với tổng giá trị 189 tỉ USD đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm cả các mặt hàng đồ gỗ và các bộ phận của ô tô. Mức thuế này sẽ gây nhiều khó khăn cho ngành cao su Việt Nam.Bản tin VietnamNet kể: Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc đã leo lên một nấc thang mới hôm 24/9 vừa qua, khi Washington chính thức áp thuế 10% với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáp trả, Bắc Kinh cũng áp mức thuế tương ứng với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Washington.Trang Business Insider cho hay, mức thuế lần này của Mỹ được cho là sẽ ảnh hưởng trực tiếp hơn đến người tiêu dùng Mỹ. Hầu hết trong số 5.745 mặt hàng trong danh sách là hàng tiêu dùng hoặc những thứ người Mỹ mua hàng ngày như nước trái cây, đồ nội thất, máy giặt… Theo đó, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải chịu mức giá cao hơn, bởi hầu hết các công ty sẽ tăng giá đối với khách hàng của họ.Báo Gia Đình Mới kể: Nhiều người chuyển giới phải đối diện với cái chết để tìm lại chính mình.Với mỗi lần phẫu thuật, người chuyển giới như “cá nằm trên thớt” khi không ít trong số đó gặp biến chứng, có khi bỏ mạng...Mong chờ pháp lý đầy đủ để được sống như những người bình thường... Tất cả cộng đồng chuyển giới đều mong và tin rằng, nếu như có hành lang pháp lý đầy đủ, ngoài việc được công nhận giới tính, xã hội thay đổi cái nhìn, họ còn có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế một cách hoàn chỉnh hơn hiện nay.Báo Nông Nghiệp kể: Công ty 'biến mất', hàng chục ngàn tấn khoai lang Nhật thối ngoài đồng.Cty TNHH Nông nghiệp Bazan ở TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) ký hợp đồng cam kết bao tiêu sản phẩm, nhưng đến ngày thu hoạch thì DN “biến mất” làm hàng chục ngàn tấn khoai lang Nhật bỏ thối ngoài đồng.Báo Tiền Phong kể: Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu thực tập sinh hộ lý sang Nhật...Nhóm 23 học viên xuất cảnh là những ứng viên được đào tạo nghề hộ lý.23 học viên tốt nghiệp và xuất cảnh là 23 nhân sự đầu tiên của Công ty Hoàng Long CMS cũng như của Việt Nam được xuất cảnh theo chương trình thực tập sinh (TTS) Hộ lý kể từ khi chương trình được Chính phủ thông qua...Các em đã được tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng nghề hộ lý, chăm sóc người già và văn hóa, lối sống của Nhật Bản, các quy định pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản do Công ty Hoàng Long tổ chức.Báo Người Lao Động kể: Ứa nước mắt với hình ảnh nông dân trồng mía trắng tay vì lũ.Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), đến nay toàn huyện có khoảng 300 ha mía đang bị ngập do năm nay lũ về sớm và cao hơn các năm.Anh Trần Thanh Mãi (30 tuổi; ngụ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp) có 6 công đất trồng mía, đây là năm đầu tiên trồng nên bao nhiêu vốn liếng anh đều đặt vào vụ mía này. Tuy nhiên, con nước đầu nguồn về nhanh làm bao công sức, tiền của gần như mất trắng. "Nước lũ dâng cao hơn một tháng nay khiến mía bị ngập nước, bán không được giá (khoảng 550 đồng/kg). Mùa mía này tính sơ thiệt hại khoảng 80%", anh Mãi chua xót nói.