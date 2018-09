International Home Shopping Của SET Giới Thiệu Lần Đầu Sản Phẩm Hắc Sâm Trên Thị Trường Mỹ

Hắc Sâm Extract.

Hắc Sâm Cắt Lát.

Trong khoảng hơn 3 tháng qua, công ty International Home Shopping của Đài Truyền Hình SET đã rất thành công khi lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm Hắc Sâm đến với cộng đồng người Việt ở Mỹ. Sản phẩm này đã làm mới lại một đề tài đã biết đến từ xa xưa đối với người Việt Nam: sâm Cao Ly.Sâm Cao Ly là một cái tên hoàn toàn không xa lạ với người Việt Nam. Đối với dân Việt mình, nói đến Đại Hàn thì phải nói đến nhân sâm. Sâm Cao Ly là một món quà người Việt thường mua để biếu tặng cho cha mẹ, ông bà, là sản phẩm tượng trưng cho lòng hiếu thảo. Truyện cổ tích Triều Tiên kể rằng ngày xưa có một cậu bé mồ côi cha, nghèo và hiếu thảo. Một ngày nọ, mẹ cậu bệnh nặng. Cậu đã tìm đến núi Quan m để cầu nguyện cho mẹ khỏi bệnh. Cảm động vì lòng hiếu thảo, vị thần núi đã hiện lên trong giấc mơ của cậu bé, dặn rằng hãy lên núi tìm một loại cây thân cỏ, có 3 quả mọc trên vách núi. Đem về sắc rễ cho mẹ uống, mẹ sẽ khỏi bệnh. Cậu bé tỉnh dậy, vâng lời thần, lên núi tìm ra loại thần dược này, đem về cho mẹ uống. Quả nhiên, mẹ cậu khỏi bệnh. Cậu bé quyết định trồng loại cây này ở vườn nhà để cứu nhân độ thế. Thần dược này chính là nhân sâm, có tên gọi như vậy là vì có hình dạng giống như con người. Và cậu bé trở thành người trồng nhân sâm đầu tiên trong lịch sử Đại Hàn.Câu chuyện về “nhân sâm biết đi” cũng rất ly kỳ. Trên rừng núi, có người nhận xét thấy có những củ sâm hình như thay đổi vị trí, di chuyển như người! Tuy nhiên, những người am hiểu về nhân sâm giải thích rằng, nhân sâm cần rất nhiều chất dinh dưỡng, khoáng chất để phát triển. Vì vậy, khi vùng đất đang mọc đã hết dưỡng chất, rễ nhân sâm di chuyển sẽ sang vùng đất khác để phát triển, khiến cho củ nhân sâm từ từ di chuyển theo.Công dụng của nhân sâm thì khỏi phải bàn, cả thế giới từ u đến Á đều công nhận. Người Việt đã sử dụng nhân sâm từ bao đời nay, vì tác dụng bổ dưỡng của nó đối với con người là quá rõ ràng. Tuy nhiên, từ trước đến nay người Việt chỉ biết đến nhân sâm, bạch sâm và hồng sâm. Nói một cách tổng quát, những củ nhân sâm có đủ 6 tuổi, có trọng lượng đạt yêu cầu sẽ được đưa qua khâu chế biến hấp, sấy. Những củ nhân sâm có chất lượng cao khi qua hấp sấy sẽ có màu hồng, nên gọi là hồng sâm. Những củ sâm không có chất lượng cao như vậy sau khi chế biến có màu ngà, gọi là bạch sâm. Dù đều bổ dưỡng, nhưng tác dụng của hồng sâm cao hơn bạch sâm.Và nay, công ty International Home Shopping lại độc quyền giới thiệu sản phẩm mới, hắc sâm. Như vậy, hắc sâm khác với hồng sâm ở điểm nào? Thứ nhất, hồng sâm chỉ trải qua 3 giai đoạn hấp sấy. Trong khi đó, hắc sâm phải trải qua đến 9 giai đoạn hấp sấy cùng với một số dược thảo khác, rất công phu, cho nên mức độ bổ dưỡng cũng cao hơn. Thứ nhì, nói đến nhân sâm thì phải nói đến hợp chất Saponin, hay Ginsenoside, là thành phần quan trọng nhất, bổ dưỡng cho sức khỏe con người trong nhân sâm. Có hai loại Ginsenoside quan trọng nhất trong nhân sâm là Rg1 và Rb1. Trong khi Rg1 có tác dụng lưu thông máu, tăng cường miễn dịch, thì Rb1 làm cho con người tăng cường sinh lực, hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Tiêu chuẩn căn bản của cao hồng sâm là phải có hàm lượng Rg1 + Rb1 tinh chất trên 3mg/g. Nhưng đối với hắc sâm, hàm lượng này lên tới 13.5%! Hắc sâm của International Home Shopping được trồng ở cao nguyên Geumsan, Đại Hàn, là một vùng đồi núi có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp nhất để trồng nhân sâm. Đó chính là nhưng lý do tại sao hắc sâm có tác dụng vượt trội khi so sánh với hồng sâm và các loại nhân sâm thông thường khác.Hắc sâm đã có từ lâu ở Đại Hàn, nhưng ít được biết đến vì giá thành tương đối cao. International Home Shopping của Đài SET đã mạnh dạn giới thiệu sản phẩm tuyệt vời này đến với cộng đồng người Việt ở Mỹ, vì tin rằng tác dụng của nó sẽ xứng đáng với số tiền bỏ ra.Dù chỉ mới được giới thiệu ra thị trường được hơn 3 tháng, nhưng những ý kiến phản hồi của người sử dụng đối với hắc sâm là rất tích cực. International Home Shopping trước đây đã có bán sản phẩm Hồng Sâm Cao Ly thượng hạng Premium Geumsam, được khách hàng sử dụng khen ngợi nhiều. Tuy nhiên, khi được giới thiệu dùng thử hắc sâm, nhiều vị khách hàng cho biết sự khác biệt về tác dụng giữa hồng sâm và hắc sâm được nhận thấy rất rõ chỉ sau vài tuần. Những người lớn tuổi cảm thấy ít mệt mỏi hơn, đầu óc minh mẫn hơn, ngủ ngơn hơn, nước da sáng hơn. Một khách hàng ở lứa tuổi trung niên, dùng hắc sâm thì cảm thấy làm việc khỏe khoắn hơn, và không còn bị trúng gió như trước.Một tác dụng của hắc sâm cũng được ghi nhận bởi khách hàng của International Home Shopping, đó là tác dụng chống lão hóa. Một số khách hàng cho biết sau vài tuần sử dụng hắc sâm, tóc họ ít rụng hơn,da dẻ hồng hào hơn. Người trẻ có thể dùng hắc sâm để giữ gìn sắc đẹp, sự tươi trẻ.Hiện nay, hắc sâm được bán ở hai dạng: cao hắc sâm và sâm lát. Cao hắc sâm pha vào nước để uống cả ngày. Còn sâm lát dùng ngậm như kẹo, nên người đi máy bay, lái xe, đang làm việc vẫn có thể dùng được. Nhân viên International Home Shopping cũng nhắc nhở quí khách nên dùng hắc sâm đúng liều lượng, không nên dùng quá liều.