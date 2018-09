Bản tin VnEconomy ghi rằng VN xuất cảng than sang Thái Lan trong 8 tháng đầu năm đạt trị giá 16,8 triệu USD, tăng 127% và xuất cảng xăng dầu đạt 45,2 triệu USD, tăng 128% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất cảng của Việt Nam sang Thái Lan đạt 3,727 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất cảng than các loại cũng đạt hơn 146.000 tấn, tương đương 16,8 triệu USD, tăng 93,8% về lượng và tăng 127% về giá trị.