Trump Đòi Dẹp Bỏ Chủ Nghĩa Xã Hội

WASHINGTON -- Thông tấn Nga Sputnik và nhiều hãng tin khác cho biết rằng Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi toàn cầu dẹp bỏ chủ nghĩa xã hội.Bản tin Sputnik ghi rằng TT Trump hôm thứ Ba từ diễn đàn Liên hiệp quốc đã kêu gọi tất cả các nước chống lại chủ nghĩa xã hội, đặc biệt, tồn tại ở Venezuela."Ở Venezuela, khoảng 2 triệu người đã bỏ trốn khỏi nỗi đau khổ mà chế độ xã hội chủ nghĩa của (Tổng thống Nicholas) Maduro và các nhà tài trợ Cuba của ông ta đã mang lại. Cách đây không lâu, Venezuela (là) một trong những nước giàu nhất thế giới. Còn ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã phá tan một quốc gia giàu có dầu mỏ và đẩy dân chúng vào cảnh nghèo đói", Trump phát biểu tại phiên họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc."Chủ nghĩa xã hội và cộng sản ở khắp mọi nơi mang lại sự đau khổ, tham nhũng và suy tàn. Khát cho quyền lực xã hội chủ nghĩa dẫn đến việc mở rộng, xâm nhập và đàn áp. Các nước trên thế giới phải đối mặt chống lại chủ nghĩa xã hội và những đau khổ mà nó mang tới. Chúng tôi yêu cầu tất cả các nước đã tập hợp ở đây tham gia lới kêu gọi của chúng tôi để khôi phục nền dân chủ ở Venezuela", tổng thống Mỹ nói thêm.Liên quan đến vấn đề này, ông lưu ý vào hôm thứ Ba, Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mới chống lại lãnh đạo Venezuela.Bản tin BBC ghi cụ thể rằng: Chính quyền Hoa Kỳ cũng vừa công bố ra các lệnh trừng phạt nhắm vào Đệ nhất phu nhân Venezuela, Cilia Flores, Phó tổng thống Delcy Rodriguez, Bộ trưởng Thông tin Jorge Rodriguez và Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino.Không chỉ thế, hôm 25/09 Hoa Kỳ còn ra lệnh giữ một phi cơ riêng trị giá 20 triệu USD mà chính quyền Mỹ cho là thuộc về một nhân vật có liên quan với lãnh đạo Đảng Xã hội Chủ nghĩa Venezuela, Diosdado Cabello.Trong khi đó, bản tin VOA chú tâm về phản ứng tại Việt Nam: Trong cả bài diễn văn dài hơn 3500 từ mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 25/9, đoạn phát biểu kêu gọi các nước trên thế giới “chống lại chủ nghĩa xã hội và những đau khổ mà nó đã gây ra cho mọi người” đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người Việt Nam. Một số người nói với VOA rằng họ ủng hộ và mong ý tưởng của Tổng thống Mỹ sớm trở thành hiện thực, vì “hơn ai hết, chúng tôi rất thấm thía nỗi khổ mà CNXH gây ra cho người dân”.Nhà báo tự do Võ Văn Tạo ở Nha Trang nói với VOA rằng ông mong ý tưởng của ông Trump “trở thành hiện thực” và “được cả thế giới ủng hộ”, mặc dù ông thừa nhận lâu nay “không mấy cảm tình với ông Donald Trump” vì cho rằng ông chỉ là một thương gia, không phải là chính trị gia và cũng không quan tâm tới nhân quyền.“Nhưng diễn văn hôm qua của ông khiến tôi hết sức bất ngờ. Là một người dân ở quốc gia tuyên bố đi theo CNXH cả nửa thế kỷ nay, hơn ai hết, chúng tôi chịu nhiều cay đắng và rất thấm thía nỗi khổ mà CNXH gây ra cho người dân”, ông Tạo nói.Bản tinc ũng ghi rằng từ Hà Nội, blogger-nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cũng chia sẻ quan điểm của ông Tạo. Ông Tuyến nói ông không muốn giải thích “dài dòng” lý do ông ủng hộ ông Trump, nhưng “nếu ai đã từng sống dưới một chế độ như chế độ chúng tôi đang sống thì sẽ hiểu”.Trên mạng xã hội, nhiều người Việt Nam gửi lời “cảm ơn ông Trump” về “ý tưởng tuyệt vời” này. Thậm chí, Facebooker Tuyết Hoàng còn nguyện “lấy một phần tuổi thọ của tôi trao cho ông ấy”.Theo phân tích của nhà báo Võ Văn Tạo, mặc dù mang tiếng là quốc gia theo CHXH, nhưng trên thực tế, Việt Nam và Trung Quốc đã “xa rời” mô hình đã được Quốc tế Cộng sản định nghĩa từ lâu, “chỉ còn giữ mỗi đặc điểm đầu tiên là độc quyền Đảng Cộng sản cai trị thôi, những cái khác thì đã xóa hết rồi”.“Cũng may mắn cho hai dân tộc của hai quốc gia này vì ban lãnh đạo đã xa rời bớt chủ nghĩa xã hội, chứ không thì cũng gay go”, nhà báo Võ Văn Tạo nói.Ngoài ra, theo nhà báo Việt Nam, quan điểm tập trung quyền lực cho các doanh nghiệp nhà nước cũng là một yếu tố đang “phá hoại rất lớn” nền kinh tế Việt Nam.Ông nói: “Ở Việt Nam, đã có những bài học đau đớn về Vinashin, Vinalines, bất cứ Vina nào hễ rờ đến đều bị thâm thủng hàng trăm, hàng nghìn tỷ. Thế nhưng đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cứ chủ trương kinh tế nhà nước làm chủ đạo thì cái đó phá hoại sức sản xuất rất ghê gớm”.Bản tin cũng ghi lời TS. Nguyễn Quang A, một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, lại cho rằng Việt Nam chỉ mang vỏ bọc CNXH, còn từ lâu đã là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.“Ở Việt Nam, người ta đã bỏ cái đó 30 năm nay rồi. Thực sự nếu xét các hoạt động kinh tế của Việt Nam bây giờ thì Việt Nam đã là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, chỉ có điều không phải là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hiện đại, mà còn đang trong thời kỳ quá độ rất đau khổ để tiến lên chủ nghĩa tư bản hiện đại mà thôi.”