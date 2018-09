Trump Đề Nghị: Nhận Trợ Cấp, Sẽ Bị Cấm Xin Giấy Thường Trú

WASHINGTON -- Chính quyền Trump đã công bố một bản đề nghị cấm người di dân nộp đơn xin trở thành thường trú nhân (permanent resident) nếu họ đã nhận phúc lợi xã hội, nhằm bảo đảm những tân thường trú nhân sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội.Hiện tại, Hoa Kỳ đã có điều luật từ chối những người di dân có nguy cơ trở thành “gánh nặng cho người đóng thuế”, hoặc phụ thuộc vào nguồn lực chính phủ. Tuy nhiên, bản đề nghị mới được công bố hôm Chủ Nhật (ngày 23 tháng 9) sẽ mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến những người di dân hợp pháp đang sử dụng chương trình phiếu thực phẩm (food stamps), hoặc chương trình y tế Medicaid.Bản đề nghị làm dấy lên câu hỏi rằng có bao nhiêu người di dân đang phụ thuộc vào dịch vụ chính phủ, và tại sao họ lại ghi danh vào chương trình Medicaid? Theo Viện Chính sách Di Dân (MPI), đa số người di dân có xin trợ cấp xã hội đều có việc làm, nhưng nhận mức lương thấp. Do thu nhập của họ không đủ để trang trải chi phí y tế, nên đủ điều kiện ghi danh bảo hiểm y tế Medicaid dành cho người có thu nhập thấp.Theo thống kê của nhóm lưỡng đảng nghiên cứu vấn đề di dân, trên thực tế, 58% người di dân nhận phúc lợi xã hội đều đang đi làm, so với 44% công dân Hoa Kỳ cũng nhận phúc lợi.Nếu chính sách mới có hiệu lực, 1/3 số người di dân sẽ hủy bỏ hoặc không ghi danh Medicaid. Việc này có thể sẽ giúp cắt giảm chi tiêu cho phúc lợi xã hội trước mắt, nhưng cũng có tác động tiêu cực khá to lớn. Điều này sẽ dẫn đến sự suy giảm sức khỏe, tăng số ca mắc bệnh truyền nhiễm, tăng tỷ lệ đói nghèo và giảm năng suất làm việc.Dự kiến sẽ có rất nhiều kiến nghị về quy định này khi chính phủ đăng tải lên trang Federal Register để người dân đóng góp ý kiến. (Mộc Miên) - (Nguồn: https://vadc.info/p109a188/du-luat-that-chat-quy-dinh-tro-thanh-thuong-tru-nhan-cua-chinh-phu-trump)