Thăm Dò Của CNN: 36% Cử Tri Mỹ Ủng Hộ Trump

WASHINGTON - TT thứ 45 tự nhận là nhà lãnh đạo thuận lòng dân hơn cả TT Abraham Lincoln – nhưng, thăm dò gần đây nhất do SSRS thực hiện theo yêu cầu của CNN ghi: tỉ lệ cử tri hậu thuẫn Donald Trump là 36%, chưa là thấp kỷ lục, cũng không là tốt đẹp.Một số phương cách, dùng dữ kiện thăm dò và số liệu tuyển cử, có thể giúp xác nhận thành phần nào trong dân chúng thực sự ủng hộ TT tỉ phú New York.Phân tích thăm dò của SSRS cho thấy 82% cử tri CH hậu thuẫn Trump – lực lượng này cũng giao động từ ngày Trump thắng cử. Số người nhận theo phe CH giảm. Đảng CH kiểm soát mọi bậc quyền lực tại thủ đô, nhưng đại diện 1 phần nhỏ hơn so với phe DC và độc lập, tuy nhiều cử tri độc lập nghiêng về phía CH.Sự theo dõi lý lịch đảng của Pew cho thấy 25% nhận là cử tri của đảng CH, 31% là DC và 38% là độc lập.Hệ thống của Hoa Kỳ thực sự chỉ chấp nhận 2 chọn lựa, nên trong lúc số người nhận đảng của mình là ít hơn, đó là những chọn lựa họ có vào ngày bầu cử, là 1 phần lý do những người thích Trump thấy ông ta thua phiếu thường dân nhưng thắng phiếu cử tri đoàn.Vậy, có phải 50% quốc dân chấp nhận đường lối chính sách? Không hẳn vậy. 82% cử tri CH ủng hộ Trump thực ra chỉ là 20% công dân. Khi xét tới tỉ lệ cử tri hậu thuẫn, đảng tịch, thành phần dân số trên 18 tuổi tán đồng Trump chỉ là 20%.CNN viết: không phải mọi cử tri ủng hộ Trump là đảng viên CH là lý do tỉ lệ hậu thuẫn là trên 30% thay vì trên 20%. Chỉ 14% cử tri độc lập và 2% cử tri DC chấp nhận Trump – thành phần độc lập và DC không chấp nhận Trump với tỉ lệ cao hơn phe CH, nên phe không ủng hộ đông hơn phe kia.Tổng dân số Hoa Kỳ năm 2016 là 318 triệu – số dân đủ tuổi đi bầu là khoảng 244,807,000. Biên bản chính thức ghi: gần 136,670,000 người bỏ phiếu bầu TT – 62,984,825 cử tri (hay 25.7% cử tri) chọn Trump và 65,853,516 cử tri chọn Clinton (hay 26.9% cử tri).Phân tích ghi: 3.2% dân số chọn đảng thứ 3, và 44.2% dân số không bỏ phiếu, nghĩa là không chọn lựa.Phân tích tiếp về chu kỳ tuyển cử 2016 cho thấy chỉ hơn 25% dân số bầu cho Trump hay Clinton, nghĩa là khoảng 50% dân số trên 18 tuổi không quan tâm đến bầu cử, hay vì các ứng viên gây thất vọng với cử tri. Tỉ lệ đi bầu giữa kỳ thường là kém!!!