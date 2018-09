Việt Kiều Lên FB, Kết Bạn VN Bị Gạt 4.300 Đô, Còn Bị Mắng

SAIGON -- Cẩn trọng khi lên Facebook... bạn có thể bị lừa gạt.Báo Người Đưa Tin kể chuyện về một nữ Việt kiều tố bị lừa 100 triệu đồng trên Facebook.Con số 100 triệu đồng VN là khoảng 4.300 đôla Mỹ.Báo Người Đưa Tin ghi nhận: Bị lừa tiền và xúc phạm danh dự trên Facebook, chị V. đã bay từ Úc về Việt Nam để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người phụ nữ tên Hiền.Theo tố cáo của chị V., vào khoảng năm 2017, con gái chị là Trần Thị Hồng N. (SN 1989 - đang cư trú tại Úc) có tài khoản Facebook là Cindy Tran (Royal Palm) kết bạn với 1 người trên mạng xã hội có tên là Bùi Thị Hiền.Bản tin ghi lời chị V. kể:"Ngày 10/4/2018, Hiền sử dụng hình ảnh của một người nào đó gửi cho con gái tôi và nói rằng đó là mẹ của Hiền đang chờ mổ sỏi mật tại bệnh viện nhằm mục đích vay tiền con tôi. Tin tưởng Hiền nên con tôi đã nhờ người chuyển cho Hiền 100 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hiền có địa chỉ thường trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An."Sau khi nhận tiền, Hiền đã nhiều lần hứa trả lại tiền cho N. nhưng không thấy và Hiền cũng bịa ra nhiều lý do để trốn tránh."Khi con tôi giục quá thì Hiền đã nhắn tin với những lời lẽ thách thức với ý đồ sẽ không trả lại số tiền nói trên. Nghiêm trọng hơn, cho rằng tôi là người khuyên con gái đòi nợ nên Hiền liên tục chửi mắng, xúc phạm tôi trên mạng xã hội.Tất cả những bài viết xúc phạm tôi và con gái trên trang Facebook Hiền Bùi Thị đều đã được tôi lập vi bằng tại Văn phòng thừa phát lại Đông Dương (Hà Nội)", chị V. cho biết thêm.Nhận đơn tố cáo của chị V., phòng Cảnh sát hình sự (PC 45), Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra làm rõ.Bản tin ghi thêm rằng khi trao đổi với hóng viên, chiều ngày 26/9, Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó phòng PC 45, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Vụ việc này tôi không trực tiếp điều tra nhưng có nghe thông báo trước đơn vị là đã giải quyết xong rồi. Sau khi nhận ra sai lầm thì người phụ nữ kia đã trả lại số tiền 100 triệu đồng và công khai xin lỗi người bị hại, đồng thời xóa những bài viết vu khống trên mạng xã hội".