15 Người Yêu Nước Bị Án Tù

SAIGON -- Một nhóm 15 chàng trai yêu nước đã bị tòa án CS kết án tù, trong một phiên tòa không có luật sư biện hộ.Báo Tiền Phong ghi rằng: 15 đối tượng tấn công CSCĐ, đốt phá xe cứu hỏa lãnh án...Bản tin chụp mũ thêm: Khi lực lượng CSCĐ lui vào trụ sở của Đội Cảnh sát PCCC, 15 đối tượng quá khích tiếp tục tấn công và đốt phá hàng loạt xe chuyên dụng chữa cháy, xe CSCĐ và đập phá tài sản, gây thương tích cho các chiến sĩ.Ngày 26/9, TAND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã xét xử sơ thẩm vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình vào ngày 11/6/2018.Có 15 bị cáo (cùng ngụ tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) được đưa ra xét xử và bị tuyên án gồm: Phạm Thanh (SN 1987) 4 năm 6 tháng tù; Đặng Ngọc Tấn (SN 2000), Bùi Thanh Tư (SN 1990), Nguyễn Văn Tiến (SN 1998), Đặng Văn Tuấn (SN 1985), mỗi bị cáo bị phạt 4 năm tù.Các bị cáo: Đỗ Văn Thắng (SN 1999), Nguyễn Ngọc Bình (SN 1991), Nguyễn Văn Tân (SN 1990), Nguyễn Tấn Vũ (SN 2000), Nguyễn Văn Thuận (SN 1998), mỗi bị cáo bị phạt 3 năm 6 tháng tù.Các bị cáo Trần Văn Xị (SN 1995), Hồ Thanh Tâm (SN 1989), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998), Nguyễn Văn Hưng (SN 1995) mỗi bị cáo bị phạt 3 năm tù; bị cáo Ngô Đức Thuận bị phạt 2 năm tù.Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 13 giờ 30 phút ngày 11/6, nhiều người tụ tập gây rối trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành gây mất an ninh trật tự và cản trở giao thông. Lực lượng cảnh sát cơ động và chính quyền địa phương được triển khai bảo vệ an ninh trật tự, giải tán đám đông.Báo Tiền Phong viết:“Lực lượng chức năng đã dùng loa tuyên truyền yêu cầu những người tụ tập giải tán để tránh ùn tắc giao thông và không có những hành động quá khích làm mất an ninh trật tự. Tuy nhiên,15 đối tượng trên đã cùng với nhiều người khác đã có hành vi dùng gạch, đá, cây gậy và bom xăng tự chế tấn công cảnh sát cơ động.Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, trước sự manh động của những đối tượng quá khích, lực lượng cảnh sát cơ động đã lùi vào trụ sở Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bình Thuận (đóng tại xã Phan Rí Thành) thì các đối tượng quá khích tiếp tục tấn công vào lực lượng cảnh sát cơ động.Tại đây, chúng dùng bom xăng tự chế đốt xe chuyên dụng phòng cháy chữa cháy và xe của cảnh sát cơ động, đập phá trụ sở. Hậu quả, 12 ô tô bị cháy hoàn toàn, 18 xe ô tô, mô tô và nhiều tài sản của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị hư hỏng nặng, một số chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương.”Theo một nhà hoạt động Sài Gòn, những người kích động bạo lực đốt phá thường là do công an gài vào để khiêu khích, làm mất đi tính biểu tình ôn hòa...Bản tin RFA ghi nhận rằng thân phụ của một người bị đưa ra xử trong ngày 26 tháng 9 vào chiều cùng ngày cho Đài Á Châu Tự Do biết:Nó kêu mình vô tham dự thì nghe nói thôi chứ đâu có nói gì được đâu. Nhà nghèo khổ đâu có tiền thuê luật sư. Công an tới nhà hăm, nói là mướn luật sư thì cũng tiền mất tật mang à. Nó nói tiền mất tật mang thôi, trong nội bộ nó xử.Bản tin hãng Reuters vào ngày 26 tháng 9 nêu rõ mặc dù có những cải cách sâu rộng nhưng chính quyền Việt Nam do Đảng cộng sản cai trị vẫn ít chấp nhận những bất đồng. Hiến pháp nhà nước Việt Nam cho phép quyền tự do hội họp nhưng những cuộc biểu tình thường bị công an giải tán với lý do cản trở giao thông…Reuters cũng cho biết đã có hàng chục người đã bị bỏ tù tại Việt Nam vì tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào các ngày 10 và 11/6 nhằm chống lại dự luật Đặc khu cho phép Trung Quốc thuê đất trong vòng 99 năm.