Các Hội Đoàn Giới Trẻ VN Tưng Bừng Tết Trung Thu 2018

Tưng bừng Tết Trung Thu 2018.

Little Saigon, Nam California (VB) - - Tại công viên Atlantis Play Center, địa chỉ - 13630 Atlantis Way, Garden Grove, CA 92844, vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9, 2018, Tết Trung Thu 2018 đã diễn ra với sự tham dự của hằng trăm quan khách, qúy vị dân cử, đại diện dân cử, cộng đồng, qúy hội đoàn, đoàn thể, các ứng cử viên vào các chức vụ chính quyền, các cơ quan truyền thông và hàng ngàn các em Thiếu Nhi, các em hướng đạo sinh, và phụ huynh.Trước giờ khai mạc các cuộc thi đã diễn ra theo từng bộ môn dành cho các em thiếu nhi dự thi, trong đó có: Thi vẽ với chủ đề về: “Tết Trung Thu”, Thi làm lồng đèn Trung Thu, Thi Hoạt Cảnh Trung Thu, Thi hóa trang Chú Cuội và Chị Hằng, Thi trình diễn Kịch nói về Tết Trung Thu, ngoài ra những em không dự thi còn tham gia vào các trò chơi sinh hoạt dân gian, các xưởng dạy làm thủ công… Không khí trước giờ khai mạc rộn ràng vui như ngày hội lớn. Ngoài các tiết mục trên còn có chương trình văn nghệ đặc sắc, chương trình rước đèn Trung Thu, Ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị sẵn 3,000 chiếc lồng đèn để cho các em tham gia rước đèn. Trong khuôn viên tổ chức hội Tết Trung Thu có khoảng 25 gian hàng của các cơ sở bảo trợ, trong đó có: Garden Grove Unified School District, Edion International, Garden Grove Community Foundation, CalOtima, Việt Mỹ Tutoring Center, Orange County Registrar of Voters, Cảnh Sát Garden Grove,… Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, tại đây có chích ngừa cúm miễn phí.Trưởng ban tổ chức Tết Trung Thu 2018 là Cô Christy Lê, Phụ Tá Dân Biểu Liên Bang Lou Correa.Thành phần ban tổ chức gồm co:ù Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ Việt Nam cùng phối hợp với Đại Đạo Thanh Niên Hội Nam California, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Đoàn Thanh Thiếu Niên Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam, Liên Đoàn Hướng Đạo Chí Linh, Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư, Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương, Liên Đoàn Hướng Đạo Quang Trung Ngọc Hồi, Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt, Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang, Liên Đoàn Hướng Đạo Thăng Long, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California, Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức, Vietnamese American Culture Club at Westminster High School, Hội Hậu Duệ Vì Dân, Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California…Đặc biệt, Tết Trung Thu 2018 - Mid-Autumn Children’s Festival năm nay được sự bảo trợ của Thành Phố Garden Grove, tổ chức bất vụ lợi Garden Grove Community Foundation, và hãng điện lực Southern California Edison.Điều hợp chương trình do các MC. như: Phạm Hoàng, Vina Chau Dương, Lê Mây Sydney, Nguyễn Kỳ Trâm, Envily Nguyễn và Lani Phạm.Trước khi vào chương trình chính thức có phần trình diễn văn nghệ của Ban Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, các trường trung học, hội đoàn, đoàn thể, tôn giáo, ngoài ra còn có phần trình diễn võ thuật của các môn phái võ lâm tại Nam California.Điều hợp chương trình nghi thức khai mạc do Trưởng Lý Vĩnh Phong.Mở đầu các đoàn Lân trình diễn chào mừng quan khách, qúy phụ huynh và các em tham dự, sau đó, nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do các em Hướng Đạo Sinh Liên Đoàn Hướng Đạo Thăng Long phụ trách.Sau phần nghi thức Cô Christy Lê Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể đặc biệt cảm ơn ông Thị Trưởng và các Nghị Viên trong Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Trong đó có Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, là một người đã gắn liền trong những sinh hoạt của giới trẻ hiện nay, cảm ơn Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, các cơ sở bảo trợ, các cơ quan truyền thông, Cô cho biết: “Việc tổ chức Tết Trung Thu hằng năm, nhằm mục đích để các em thiếu nhi có cơ hội gặp nhau để cùng chung vui với nhau trong một tập thể cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại. Đây cũng là dịp để nhắc nhở các em về truyền thống văn hóa dân tộc. Nơi đây là lần thứ Hai Lễ hội Tết Trung Thu được tổ chức tại Atlantis Play Center, Garden Grove với số người tham dự đông hơn năm rồi.Được vậy, cũng nhờ sự hỗ trợ tận tình của các vị mạnh thường quân, các cơ quan chính quyền, các cơ quan truyền thông và cô hy vọng việc tổ chức Lễ Hội Tết Trung Thu mỗi năm mỗi đông hơn.”Sau đó cô mời tất cả các thành viên trong Ban tổ chức lên sân khấu, trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã mời Trưởng Võ Thành Nhân, cựu Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam đến từ Washington DC cùng lên sân khấu để chào mừng quan khách và đồng hương.Trong lời phát biểu, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho biết: “Gia đình tôi rất vui khi đến dự Tết Trung Thu hôm nay. Cám ơn ban tổ chức đã cố gắng tổ chức ngày Tết Trung Thu để bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam tại quê người.”Tiếp theo chương trình phần phát giải thưởng cho các em Thiếu Nhi trúng giải.Sau đó ban tổ chức đã phát trên 3,000 lồng đèn cho các em thiếu nhi. Lễ Rước Đèn Trung Thu bắt đầu, dẫn đầu do đoàn Lân của ban tổ chức, theo sau hàng ngàn em thiếu nhi cùng phụ huynh diễn hành vòng quanh khuôn viên tổ chức. Dưới ánh trăng rằm tỏa sáng đã làm cho những phụ huynh không tránh khỏi cảm xúc bùi ngùi khi nhớ về trăng Trung Thu ngày thơ ấu tại quê nhà.Dưới ánh trăng, các em tung tăng hát những bản nhạc Trung Thu mà ai trong chúng ta cũng đã từng hát trong thời tuổi nhỏ.