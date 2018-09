Trần Hưng Đạo, Tour Dỏm, Thịt Heo, Hút Thuốc...

Xuân NiệmMột đại lễ không được truyền thông chú ý nhiều, nhưng rất nặng nghĩa tình dân tộc: Bản tin TTXVN kể rằng: Tối 25/9 (tức 16/8 âm lịch), tại Di tích Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tổ chức Lễ tưởng niệm 718 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2018); Lễ Khai ấn và Ban ấn đền Kiếp Bạc.Tình làng xóm cũng là điều ngờ vực trong xã hội chủ nghĩa: bản tin Zing kể: Tranh chấp đất nghĩa địa, hai cha con bị chém.Mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất hương hỏa, Hùng chém hai cha con ông Bình trọng thương.Chiều 25/9, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận ở xã Hòa Phú vừa xảy ra vụ 2 người bị chém nhập viện. Nạn nhân là ông Nguyễn Tấn Bình (59 tuổi) và con trai Nguyễn Tấn Dương (35 tuổi, cùng ngụ thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú).Báo Pháp Luật kể chuyện tour dỏm, tour ma: Mới đây hàng chục khách hàng đã có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo việc bị Công ty Sài Gòn Chợ Lớn (đường Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận, TP.SG) lừa tiền mua tour. Theo thống kê, có 40 du khách nộp đơn tố cáo công ty này nhận tiền nhưng không tổ chức tour. Ngoài ra còn có nhiều khách hàng tố cáo công ty đã tổ chức tour nhưng không hoàn tiền ký quỹ cho du khách. Số tiền mà họ đóng cho Sài Gòn Chợ Lớn gần 1 tỉ đồng.Năm 2017, công ty này cũng từng bị Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM nhắc nhở vì chây ỳ, nợ tiền khách hàng. Đáng chú ý, logo và tên gọi Sài Gòn Chợ Lớn của công ty này khá giống tên của một thương hiệu du lịch nổi tiếng ở TP.SG.Báo Giáo Dục VN kể: Cộng tác viên Báo Tuổi Trẻ vẫn khẳng định bị hiếp dâm tại nhà riêng của sếp.Nữ cộng tác viên của Báo Tuổi Trẻ vẫn khẳng định bị “sếp” Trưởng phòng hiếp dâm và sẽ khiếu nại kết luận điều tra của Công an quận Thủ Đức.Ngày 24/9/2018, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, luật sư Lê Ngọc Luân (Đoàn Luật sư Thành phố SG) xác nhận, sẽ tiếp tục khiếu nại Thông báo Kết luận của cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức.Báo Công Thương kể: Hoa Kỳ “tìm đường” đẩy mạnh xuất khẩu thịt heo vào Việt Nam và châu Á.Các lãnh đạo chủ chốt của ngành công nghiệp thịt heo Hoa Kỳ, thành viên Ủy ban Tiếp thị toàn cầu thuộc Hiệp hội Chăn nuôi heo Hoa Kỳ đang thực hiện chuyến thăm Việt Nam nhằm đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, tăng cường xuất khẩu thịt heo Mỹ vào Việt Nam.Là thị trường xuất khẩu thịt heo quan trọng của Hoa Kỳ, Việt Nam nằm trong những điểm đến trong chuyến thăm châu Á kéo dài 10 ngày của tổ chức này. Ủy ban Tiếp thị toàn cầu bắt đầu hành trình tại Singapore, sau đó đến Việt Nam, Hồng Kông và Macao. Những thị trường châu Á chủ chốt này, bao gồm Singapore và Việt Nam, là những điểm đến mới nổi cho ngành xuất khẩu thịt heo Hoa Kỳ.Báo PetroTimes kể: Phó trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho biết, ở Việt Nam, cứ hai nam giới trưởng thành thì có một người hút thuốc. Việc sử dụng thuốc lá đang gây ra 24-28% tử vong sớm ở nam giới Việt Nam trên 35 tuổi, hơn 40.000 ca tử vong do thuốc lá mỗi năm. Con số này sẽ tăng lên đến 70.000 người chết vào năm 2033 trừ khi các biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả được thực hiện.Một trong các lý do chính cho tỷ lệ hút thuốc cao ở Việt Nam là do giá thuốc lá thấp, với mức giá sếp thứ 19 trong số 20 quốc gia ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Đổi lại, giá thấp là do thuế thấp. Thuế thuốc lá ở Việt Nam chỉ chiếm 36% giá bán lẻ. Đây là mức thấp nhất trong số các quốc gia trong khu vực.VTC News kể: Sau khi va chạm với một người đàn ông đi xe máy khiến nạn nhân bất tỉnh, cô gái đi xe Air Blade vội vàng phóng xe bỏ trốn khỏi hiện trường.Chiều 25/9, Công an quận Gò Vấp, TP.SG cho biết đã khám nghiệm hiện trường, truy tìm cô gái trẻ bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi va chạm với một người đàn ông khiến nạn nhân thiệt mạng.Thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Quyền (40 tuổi, quê Tây Ninh) chạy xe máy mang BKS 59T1-178.40, không đội mũ bảo hiểm trên đường Nguyễn Văn Lượng, hướng từ đường Nguyễn Oanh đi Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp).Báo SGGP kể: Nhiều du khách nước ngoài và kiều bào đã góp ý về thực trạng nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống ở Việt Nam thiếu quan tâm việc bảo đảm có đủ nước và nước đá sạch. Nhiều cơ sở sản xuất nước đá chỉ sử dụng nước giếng khoan hay nước máy để đông thành nước đá, nên không đảm bảo vệ sinh. Quá trình vận chuyển, bảo quản nước đá cũng có sự thờ ơ việc giữ vệ sinh. Do vậy, khi kiểm tra các nhà hàng, khách sạn, cơ quan chức năng cần đặc biệt chú trọng kiểm tra an toàn vệ sinh nước đá, nước ăn và nước rửa.Báo Lao Động ghi lời S Lê Đăng Doanh nói về tăng thuế xăng dầu lên kịch khung: Rồi con vịt con gà cũng sẽ tăng giá theo...Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu. Nghị quyết sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2019.Bình luận về vấn đề này, chuyên gia kinh tế - TS Lê Đăng Doanh (nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương) cho biết, đối với những người có thu nhập thấp, các chi phí sẽ đều tăng khi giá xăng tăng và đánh vào chi tiêu của người nghèo, cho dù chỉ thêm vài nghìn cũng khó khăn với họ."Tất cả các sản phẩm đều có chi phí vận tải trong khi dịch vụ từ máy bay, ôtô, các loại tàu đều sẽ tăng chi phí theo giá xăng. Chưa kể, xăng tăng thì từ hạt gạo, quần áo tới con gà, con vịt đều tăng theo, ảnh hưởng đến đời sống người dân" - ông nói.Báo Dân Trí kể: Doanh thu từ sách VNEN năm 2017 đạt khoảng 300 tỷ đồng.Khi nói về thực trạng xuất bản, in, phát hành bộ sách VNEN và tài liệu Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục, bà Hoàng Thị Hoa, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội cho biết... giá bán 1 bộ sách VNEN cao gấp 4 lần giá 1 bộ SGK GDPT 2000 đối với sách lớp 3 và lớp 4; gấp 3 lần đối với các lớp 5,6 và 7... hàng năm sản lượng in, phát hành sách VNEN và sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD tăng đột biến: Năm 2017 sản lượng in, phát hành tài liệu tiếng Việt lớp 1 CNGD khoảng 5 triệu bản, tăng gần 13 lần so với năm 2012; sách VNEN là 10 triệu bản, tăng gấp 5 lần so với năm 2014.