Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2018

lần thứ 10 với những bộ phim đa dạng

do các nhà làm phim nữ và quốc tế chiếm ưu thế



Summer in Closed Eyes (Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè) quay tại Nhật Bản





Quận Cam, CA – Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) trân trọng thông báo Viet Film Fest 2018 lần thứ 10 sẽ được diễn ra từ ngày 12 tới ngày 14 tháng 10, 2018, tại rạp AMC 30, thành phố Orange. Trước đây, đại hội điện ảnh thường được tổ chức vào tháng Tư, trong vòng bốn ngày, nhưng năm nay hình thức tổ chức được thay đổi thành một đại hội điện ảnh diễn ra trong ba ngày vào tháng 10. Mặc dầu Viet Film Fest tạm nghỉ năm 2017 để điều chỉnh hình thức tổ chức, các bộ phim của các nhà làm phim Việt và về trải nghiệm Việt vẫn được gửi về từ khắp nơi trên thế giới.



Trong số 61 phim gửi về, 30 phim (13 phim dài và 17 phim ngắn) được chọn để trình chiếu ở đại hội điện ảnh năm nay. Năm nay, các quốc gia có phim được trình chiếu gồm Việt Nam, Anh, Canada, Pháp, Tiệp Khắc, Đức, và Mã Lai. Đáng chú ý nhất về những bộ phim được tuyển chọn là sự có mặt áp đảo của phụ nữ dẫn dắt quá trình thực hiện những bộ phim này.



Hơn 50% trong số phim tại Viet Film Fest 2018 được đạo diễn hoặc được sản xuất bởi phụ nữ, và rất nhiều trong số đó có nhân vật nữ mạnh mẽ và các câu chuyện thường vắng mặt trong các cuốn phim dòng chính. Trong thời điểm phong trào #MeToo và # OscarsSoWhite thống trị truyền thông Hollywood, các nhà làm phim nữ Việt đang chứng tỏ là những người đi đầu trong việc chống lại tình trạng hiện tại.





Đêm Khai Mạc của Viet Film Fest sẽ bắt đầu với phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè (Summer in Closed Eyes) của Cao Thuý Nhi, một câu chuyện tình giao thoa văn hoá, hình ảnh đẹp diễn ra ở Hokkaido, Nhật Bản. Bộ phim sâu sắc về ký ức và sự hoà giải này, dẫu gặp nhiều thách thức trong quá trình sản xuất, đã trở thành dự án phim thành công cả về mặt phê bình lẫn thương mại ở Á Châu. Dàn diễn viên và ê kíp trẻ Việt Nhật sẽ có mặt để khởi động đại hội điện ảnh.





Với những người yêu loại phim thể nghiệm và lịch sử người tỵ nạn, The Island của Tuấn Andrew Nguyễn sẽ khiến người xem ám ảnh. Được quay hoàn toàn ở Pulau Bidong, trại tỵ nạn lớn nhất và hoạt động lâu nhất sau Chiến Tranh Việt Nam, phim kết hợp giữa những thước phim lưu trữ lịch sử với một thế giới phản thiên đàng (dystopia) hư cấu trong tương lai để tạo ra một bộ phim đạt thành tựu nghệ thuật đáng kể cũng như có tầm quan trọng xã hội.

Actress Wanted của nhà làm phim quen thuộc Minh Đức Nguyễn (Touch) sẽ được trình chiếu ra mắt lần đầu tiên ở đại hội lần này. Với phim dài thứ hai, đạo diễn Nguyễn Đức Minh chọn Little Saigon, Quận Cam làm bối cảnh và biến sự bình thản, yên tĩnh ngoại ô thành không khí phù hợp cho một phim thriller, hồi hộp. Những khán giả thích nhiều yếu tố ly kỳ hồi hộp, có thể tìm thấy điều đó trong Cô Hầu Gái (The Housemaid) của Derek Nguyễn với sự tham gia của Nhung Kate. Bộ phim kinh dị này đặt trong bối cảnh thời Pháp thuộc và chắc chắn sẽ khiến khán giả thót tim.





Chương trình của Viet Film Fest 2018 cũng có phần nhìn lại lịch sử với việc đưa cuốn phim Chân Trời Tím (The Purple Horizon) trở lại với màn ảnh rộng. Đặt trong bối cảnh Sài Gòn những năm 1970, khán giả sẽ có dịp được xem cuốn phim từng được coi là một phần của Thời Hoàng Kim của điện ảnh Việt Nam trước 1975. Nữ tài tử Kim Vui, tài tử chính trong phim, “Elizabeth Taylor” thời bấy giờ, cũng sẽ có mặt tại buổi chiếu để tiếp xúc với khán giả.





Vào ngày Chủ Nhật, Viet Film Fest sẽ vinh danh đạo diễn quá cố Stephane Gauger với phim Yêu Đi Đừng Sợ (Kiss and Spell), phim cuối cùng của anh. Các phim thành công tại phòng vé Việt Nam cũng sẽ được trình chiếu, bao gồm Cô Gái Đến Từ Hôm Qua (The Girl From Yesterday) của đạo diễn phim Em Là Bà Nội Của Anh (Sweet Twenty) Phan Gia Nhật Linh, và 100 Ngày Bên Em (100 Days of Sunshine) của đạo diễn phim 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy Phoenix Vũ. Hai đạo diễn hiện đang được sự chú ý của khán giả. Họ đã có dịp chiếu phim đầu tay tại Viet Film Fest 2016 và đã tạo dựng được tên tuổi cho mình với phong cách độc đáo ở thể loại phim lãng mạn.





Farewell Halong (Tạm Biệt Hạ Long), phim tài liệu dài duy nhất, nói về việc chính quyền Việt Nam buộc những người dân chài ở Vịnh Hạ Long phải di dời chỗ ở. Bộ phim do ê ê-kíp từ Đức thực hiện bị Việt Nam cấm chiếu vì tính chất nhạy cảm của vấn đề này, nhưng những người tổ chức đại hội điện ảnh thấy rằng Farewell Halong là một cơ hội để có sự thảo luận công khai về những vấn đề rộng hơn như di dân, nhà ở, và bản sắc mà người Việt hải ngoại khắp nơi cũng như nước Mỹ đang phải đối mặt.





Diễn viên kỳ cựu Hồng Ánh sẽ có mặt để giới thiệu Đảo Của Dân Ngụ Cư (The Way Station), bộ phim đầu tay của cô; phim giành giải “Best Film” tại ASEAN International Film Festival 2017 và “Special Jury Award” tại Eurasia International Film Festival. Bộ phim nghệ thuật kịch tính này tương phản rõ rệt với Tháng Năm Rực Rỡ (Go Go Sisters), một bộ phim khác mà Hồng Ánh tham gia ở đại hội điện ảnh năm nay. Là diễn viên chính trong phim remake của Sunny, một phim ăn khách của Hàn Quốc, Hồng Ánh toả sáng trên màn ảnh với vai chính trong câu chuyện trưởng thành với những bài hát và điệu nhảy đầy màu sắc, sự hoài nhớ những năm 90, và rất nhiều những trò ngỗ nghịch để tìm thấy niềm vui trong tình chị em.





Bộ phim truyện duy nhất góp tiếng nói của thế hệ Millennial Việt-Mỹ là Hanh, Solo. Hạnh Nguyễn, diễn viên chính và nhà sản xuất của phim, sẽ có mặt để giới thiệu cuốn phim hài của cô với nội dung về một diễn viên đầy khát vọng ở Philadelphia, nhưng lại vụng về trong cuộc hành trình tìm ra chính mình trong tình yêu và đời sống.





Ống Kính Sát Nhân (Murder in the Lens), sự khai phá thể loại tội phạm-trinh thám và phim noir của Việt Nam, sẽ khép lại đại hội điện ảnh lần này. Hứa Vĩ Văn, được nhiều người yêu mến từ phim Em Là Bà Nội Của Anh, đảm nhận vai chính trong phim, một thanh tra bị chứng mất ngủ triền miên cố gắng giải quyết một vụ án trẻ em mất tích ở Đà Lạt.





Các chương trình khác trong suốt ba ngày của đại hội điện ảnh sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng tiếp xúc và tương tác với các nhà làm phim. Vào sau suất chiếu khai mạc và tối thứ Bảy là những buổi tiếp tân và tiệc tại Đại Hội. Youth in Motion, một chương trình huấn luyện những nhà làm phim trẻ để tạo ra một thế hệ kế tiếp cho những người kể chuyện bằng điện ảnh, cũng sẽ thực hiện một buổi chiếu phim miễn phí cho công chúng. VAALA sẽ tiếp tục truyền thống làm cho nghệ thuật trở nên dễ tiếp cận hơn qua việc tổ chức các buổi chiếu phim miễn phí cho quý vị cao niên (trên 60) và học sinh vào thứ Sáu. Các cuộc hội thảo đặc biệt về di dân và bản sắc, cũng như về những nhà làm phim Việt tiên phong, là những chương trình miễn phí cho cộng đồng. Các cơ hội tình nguyện và tài trợ cho Viet Film Fest cũng vẫn còn. Vé của đại hội điện ảnh hiện được bán tại trang nhà www.VietFilmFest.com.

VIET FILM FEST 2018

Thời gian: Ngày 12-14, tháng 10, 2018

Địa điểm: AMC 30 Orange

20 City Blvd. West, Suite E Orange, CA 92868

Website: www.vietfilmfest.com

CONTACT/LIÊN LẠC

Thien-Trieu Tran, Media Relations Coordinator

Email: press@vaala.org

###

[Hình ảnh đính kèm: (1) Summer in Closed Eyes (Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè) quay tại Nhật Bản (2) Cảnh quay của The Island ở Palau Bidong, Malaysia (3) Cảnh quay Actress Wanted ở Quận Cam, California (4) Apples and Oranges (Obst & Gemüse) quay ở Đức (5) Murder in the Lens (Ống Kính Sát Nhân) quay ở Đà Lạt, Việt Nam (6) Poster quảng cáo của Viet Film Fest