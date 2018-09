Arby’s Mua Sonic Với Giá 2.3 Tỉ Đô La

(Xem: 53)

Tài liệu mới từ Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết rằng rượu gây ra 5% cái chết trên toàn thế giới, theo báo The Guardian cho biết, và giới trẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất. WHO công bố phúc trình về tình trạng toàn cầu về rượu và sức khỏe mỗi 4 năm một lần, theo báo The Gurardian, và trong phúc trình mới nhất cho thấy rằng giới trẻ có tỉ lệ chết vì rượu cao nhất.