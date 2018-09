Trump: Chỉ Viện Trợ Cho Nước Nào Tôn Trọng Mỹ; Trump Bị LHQ Cười Khi Khoe Thành Tích 2 Năm

NEW YORK - Không nao núng khi cử tọa cười tiếp theo khoe khoang của ông về kinh tế phát triển và thành tựu trong chưa tới 2 năm qua là hơn mọi chính quyền trước, TT Trump nhắc lại định hướng “America First”, theo tường thuật của Fox News.Ông Trump không chỉ tán dương thành tựu kinh tế trong nước, mà cả tại đấu trường quốc tế, gồm thỏa thuận phi nguyên tử với Bắc Hàn, để hô hào cộng đồng quốc tế tiếp sức kềm chế Syria và Iran.Trong phát biểu tại diễn đàn LHQ, TT Trump khẳng định: chỉ viện trợ các chính quyền biết tôn trọng Hoa Kỳ - ông báo trước: sẽ xem kỹ chương trình ngoại viện và tài trợ cung cấp cho các tổ chức quốc tế. Ông nói rõ: chúng tôi phải xem thứ gì có hiệu quả, thứ gì không, cũng cần tìm biết các nước nhận viện trợ có nghĩ đến quyền lợi của Hoa Kỳ hay không.Theo lời ông, Hoa Kỳ trông đợi các nước chia phần đóng góp chi phí an ninh quốc phòng.Nhân dịp này, TT thứ 45 hứa giúp tổ chức LHQ trở thành hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn.Ngoài ra, ông loan báo Hoa Kỳ sẽ không trở lại HĐ Nhân Quyền nếu định chế này không thực hiện cải tổ - ông nhấn mạnh “Hoa Kỳ không nhân nhượng chủ quyền quốc gia với hệ thống thư lại quốc tế không được tuyển cử và không chịu trách nhiệm”.Về di trú, ông khai thác khẩu hiệu “Make America Great Again” để hô hào mọi nước khôi phục khả năng giàu mạnh - ông báo trước: không ký hiệp ước quốc tế về di trú, và chủ trương “Mỗi nước tự quyết định chính sách thích hợp”. Ông gợi ý “Củng cố biên giới, diệt băng đảng để phá chu kỳ buôn người”.TT Trump cũng nhắc lại đả kích chính sách giao thương của Trung Cộng, xác nhận với các nhà lãnh đạo thế giới “Hoa Kỳ tái điều đình có hệ thống các thương ước xấu”. Ông phê bình Beijing lạm dụng thương mại, trộm cắp tài sản trí tuệ, là những việc không còn được dung thứ, để công nhân Hoa Kỳ không trở thành nạn nhân và doanh nghiệp Hoa Kỳ không bị gian lận.Reuters tường thuật: TT Trump cho biết Hoa Kỳ không yêu cầu người khác sống, làm việc và thờ phượng thế nào, Hoa Kỳ do người Hoa Kỳ quản trị điều khiển, không chấp nhận chủ nghĩa toàn cầu hóa. Đó là chủ đề xuyên suốt trong bài phát biểu của ông tại đại hội đồng LHQ.Về hồ sơ Bắc Hàn, TT Trump công nhận các biện pháp của Pyongyang sau sự kiện Singapore là gây phấn khởi – ông nói: sau hội đàm thượng đỉnh với Kim Jong-un, 1 số biện pháp của Pyongyang là không thể tưởng tượng 1 thời gian ngắn trước đó, là ngưng phóng phi đạn, ngưng nổ nguyên tử, di cốt của tử sĩ Hoa Kỳ được hồi hương. Ông ngỏ lời cảm ơn Kim về những hành vi thiện chí gần đây. Ông mô tả tiến bộ trong quan hệ với Bắc Hàn là rộng lớn hơn hiểu biết của truyền thông.TT Trump cũng đã bênh vực cuộc chiến mậu dịch của chính phủ ông, nói với các lãnh đạo thế giới rằng Hoa Kỳ sẽ hành động vì “quyền lợi quốc gia” khi cảm thấy bị gian lận.“Chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ sự lạm dụng như thế. Chúng tôi sẽ không cho phép công nhân của chúng tôi bị trở thành nạn nhân, các công ty của chúng tôi bị lừa gạt, và sự giàu có của chúng tôi bị cướp đoạt và chuyển giao,” ông Trump phát biểu như thế trong bài diễn văn đọc tại Đại Hội Đồng LHQ của ông tại New York hôm Thứ Ba.