65 Phụ Nữ Viết Thư Ngỏ Bênh Kavanaugh Tôn Trọng Phụ Nữ; Phụ Nữ Thứ 3 Tố Cáo Kavanaugh Sắp Xuất Hiện Là Viên Chức Chính Phủ

WASHINGTON - 64 phụ nữ ký tên trong 1 thư ngỏ gửi ủy ban pháp chế Thượng Viện, xác nhận ứng viên TCPV của TT Trump là người hành xử danh dự và biết tôn trọng phụ nữ - trong số này, bà Renate Schroeder Dolphin phát biểu “Tôi cầu nguyện để con gái họ không bị cư xử như thế”, và không tố cáo Kavanaugh có hành vi bất xứng.Bà tự nhận biết là đối tượng pha trò được nêu tên 14 lần theo ghi nhận của ông Kavanaugh trong kỷ yếu của trường năm 1983. Bà theo học 1 trường gần trường Georgetown Prep thập niên 1980. Phụ đề bên dưới 1 tấm ảnh bà Dolphin chụp chung với đội football của Kavanaugh ghi tên “Dolphin Alumni”.Kavanaugh và các bạn dùng tên của Dolphin là Renate như là “mật hiệu”mô tả điều mà 2 bạn của Kavanaugh nói là “chuyện đùa cợt nội bộ” liên quan với những phát biểu về “đối đầu tình dục với Dolphin”.Trong cuộc phỏng vấn tối Thứ Hai của Fox News, khi bình luận về những năm học bậc trung học, Kavanaugh nói “Người ta có thể uống quá nhiều bia vào 1 dịp nào đó. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta có thể đã làm những việc mà khi hồi tưởng lại có thể hối tiếc hay run sợ”…Trong khi đó, liên quan đến ứng cử viên TCPV Kavanaugh, một bản tin khác cho biết rằng bạn cùng trường Yale dùng twitter mô tả Kavanaugh là sinh viên uống “nặng” và trở nên “hung hăng” khi say.Ông James Roche, là bạn chung phòng học kỳ Thu 1983, cho hay 2 người không trò chuyện nhiều, nhưng tán gẫu ban đêm khi Kavanaugh trở về phòng sau khi vui chơi bên ngoài với các bạn khác.Ông Roche mô tả bà Deborah Ramirez là “trung thực khác thường và thẳng thắn” – trong chương trình ABC News kênh số 7 tại California, ông nói “Không thể tưởng tựơng bà ta dựng chuyện. Tôi tin rằng Kavanaugh và nhóm bạn xã giao có khả năng về những hành động mà Debbie mô tả”. Ngoài ra, ông Roche xác quyết: chưa bao giờ say đến mức quên các hành động của Kavanaugh.Tính vào chiều Thứ Hai, đã có 3 phụ nữ tố cáo ứng viên TCPV của TT Trump tấn công tình dục hơn 3 thập niên trước – nạn nhân thứ 3 chưa xuất hiện, nhưng được 1 luật sư chuyển thông điệp về ý định tố cáo ông Kavanaugh trong nay mai.Về phần mình, ông Kavanaugh khẳng định không rút lại vai trò ứng viên TCPV – ngoài ra, ông xác quyết “còn là trai tân vào thời điểm của tố cáo tấn công tình dục” trong chương trình phỏng vấn 2 vợ chồng của Fox News.2 người tố cáo trước là giáo sư Christine Blasey Ford và bà Deborah Ramirez (cùng học trường luật Yale) không mô tả hành vi xâm phạm của Kavanaugh là giao hợp. Riêng bà Ramirez xác nhận đã có thể đẩy Kavanaugh ra sau khi đương sự đưa dương vật tới sát mặt bà – trong trường hợp bà Ford, Kavanaugh bị tố cáo tìm cách lột hết xiêm y của đối tượng.TT Trump đang dẫn đầu 1 chiến dịch toàn lực của đảng CH bênh vực Kavanaugh trong khi ủy ban pháp chế Thượng Viện đã định cho 2 nhân vật chính điều trần vào ngày Thứ Năm. Thủ lãnh DC Thượng Viện Chuck Schumer thách thức “Nếu các tố giác là bịa đặt, sao không yêu cầu FBI điều tra”. Ông Trump đã minh định không ra lệnh cho FBI điều tra.Phóng viên nhận thấy chưa có dấu hiệu sự xuất hiện người tố cáo thứ nhì gây thương tích đoạt mạng với ông Kavanaugh.Ông này đang là chánh án tòa phúc thẩm tại quản hạt Washongtin D.C. cả quyết chưa từng tấn công tình dục ai trong đời, và không hoạt động tình dục nhiều năm sau ngày tốt nghiệp bậc trung học.Chưa thấy phản ứng từ 3 nghị sĩ CH có lập trường ôn hòa, gồm Susan Collins (tiểu bang Maine), Lisa Murkowski (tiểu bang Alaska) và Jeff Flake (Arizona).Nghị sĩ Mitch McConnel, thủ lãnh đa số CH tại Thượng Viện, tố cáo phe DC mở chiến dịch đáng hổ thẹn bôi nhọ ứng viên Kavanaugh để phá tiến trình chuẩn thuận chánh án tòa phúc thẩm được TT Trump đề cử vào TCPV. Ông McConnell nói rõ “Các nhà lập pháp DC tìm cách hủy diệt danh dự và sự nghiệp của 1 cá nhân bằng các tố giác sự việc của nhiều thập niên trước” – phát biểu của ông tại hội trường dùng chữ “smear – bôi bẩn” 6 lần.Ngoài ra, báo Sentinel xuất bản tại Montgomery county (Maryland) đưa tin nhà chức trách địa phương đang điều tra tố cáo hành vi bất xứng của Kavanaugh của 1 phụ nữ chưa rõ danh tính.Vừa tới New York sáng Thứ Hai để dự các buổi họp của đại hội đồng LHQ, TT Trump tuyên bố tin cậy và hậu thuẫn ông Kavanaugh.Chưa rõ bà này có phải là nhân vật mà luật sư Avenatti nói đến tối Thứ Hai.Tại Capitol Hill, trên 120 người biểu tình phản đối Kavanaugh bị bắt trong lúc phong trào lên cao khi các nhân vật nổi tiếng lên tiếng qua mạng xã hội – 1 số người chia sẻ kinh nghiệm bị cưỡng hiếp và hô hào các nhà lập pháp đứng về phía nạn nhân bị lạm dụng. Thứ Năm tuần qua, cảnh sát bảo vệ trụ sở QH bắt khoảng 60 người phản đối ứng viên TCPV của TT Trump, theo tin ABC. Ban tổ chức biểu tình gồm thành viên của Women’s March, Planning Parenthood và NARAL. Trường Yale chứng kiến gần 300 sinh viên bãi khóa để phản đối Kavanaugh, là cựu sinh viên trường này. Thông điệp chung là: hãy tin vào các tố giác của 2 phụ nữ, và ngưng tiến trình phê duyệt ứng viên Kavanaugh.Nghị sĩ Ted Cruz (Texas) là 1 thành viên của ủy ban pháp chế Thượng Viện sẽ biểu quyết chấp thuận hay không ứng viên TCPV Kavanaugh – tối Thứ Hai, ông bị người biểu tình chống Kavanaugh đối đầu tại 1 nhà hàng ở khu vực thủ đô Washington, theo tin HuffPost.Ông và vợ bị hò hét, xua đuổi trong tiếng hô “Chúng tôi tin các nạn nhân bị tấn công tình dục”.Mạng xã hội ghi nhận sự kiện này với tựa đề “smashracismDC”.Ông Cruz được biết là bạn của Kavanaugh từ 20 năm – 1 phụ nữ tự xưng là nạn nhân, đến đối đầu ông Cruz và hỏi “Ông có tin các nạn nhân – tôi có quyền được biết lập trường của ông về Kavanaugh”.Ông đáp lại “Xin thượng đế phù hộ bà”.1 số nạn nhân bị tấn công tình dục tập họp bên ngoài văn phòng của nghị sĩ Crus ở Austin (Texas) để bày tỏ sự hậu thuẫn 2 người đã công khai tố cáo ứng viên Kavanaugh tấn công tình dục thời đi học.1 bà xưng tên Carol Abbassi nói với phóng viên NBC “Chúng tôi muốn tiếng nói của chúng tôi được nghe thấy – chúng tôi muốn công bằng cho mọi người”.Trong khi đó, một bản tin của báo The Hill hôm Thứ Ba cho biết rằng Ủy Ban Pháp Chế Thượng Viện đã lên lịch trình bỏ phiếu cho ứng viên Tối Cao Pháp Viện Brett Kavanaugh vào sáng Thứ Sáu, theo thông báo của ủy ban này cho biết.Ngoài ra, Luật sư Michael Avenatti, là đại diện của cô đào đóng phim X là Stormy Daniels, lên tiếng cảnh cáo mưu đồ hạ uy tín của người tố cáo tấn công tình dục thứ 3 chống lại ứng viên Kavanaugh.Trong chương trình Chris Cuomo của CNN tối Thứ Hai, ông cho hay bà này vừa là nhân chứng vừa là nạn nhân, sẽ lên tiếng trong 48 giờ, là trước buổi điều trần của ủy ban pháp chế Thượng Viện đã định vào ngày Thứ Năm 27-9.Ông nói: các ông Trump, Kavanaugh và số nghị sĩ hậu thuẫn Kavanaugh nên cẩn trọng, vì âm mưu chống lại sau cùng sẽ bị chứng minh là gian dối.Trong cuộc trò chuyện với Chris Cuomo, ông Avenatti cũng thách thức khẳng định của ông Kavanaugh là không hề xâm phạm phụ nữ, là trai tân và chưa biết quan hệ tình dục nhiều năm sau khi hoàn tất bậc trung học.Theo tin CBS, luật sư Avenatti cho biết người tố cáo thứ 3 biết Kavanaugh chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để cưỡng hiếp nữ sinh – ông nói “Khi mọi người nghe trình bày của bà này, sẽ thấy là tin”.Vài chi tiết ông tiết lộ là bà này từng làm việc với kho bạc liên bang, Bộ tư pháp và Bộ ngoại giao.