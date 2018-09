VN Phá Vỡ Ổ Đánh Bạc Online Lớn Nhất Nước, Bắt 10 Người

HÀ NỘI -- Công an CSVN đã phá vỡ đường dây đánh bạc trên mạng trị giá 26 triệu đô la và bắt 10 người cùng với nhiều khẩu súng và tiền mặt, theo các viên chức cho biết hôm Thứ Ba, theo tin của báo Business Standard trích thuật tin của hãng thông tấn AFP cho biết.Đây là vụ phá vỡ đánh bạc lớn mới nhất trong nước nơi mà việc đánh cá bất hợp pháp thịnh hành dù luật pháp cấm.Những người chủ mưu điều hành các trang mạng chơi đánh cá thể thao và các hình thức đánh bạc khác đã lôi cuốn hàng trăm người vào trang mạng kể từ tháng 7, theo nguồn tin của công an địa phương và truyền thông nhà nước cho biết.Hệ thống lan rộng nhiều tỉnh tại miền trung và miền nam Việt Nam và được lãnh đạo bởi một người đàn ông 37 tuổi có tên Huỳnh Quốc Việt.“Chúng tôi đã bắt 7 người và 3 người khác tự nộp mình. Cuộc điều tra vẫn còn tiếp diễn để xem có bất cứ người nào khác dính vào không,” theo nguồn tin công an nói cho AFP biết hôm Thứ Ba từ tỉnh Quảng Nam.Nhiều nhà bị đột kích tại nhiều thành phố và công an tịch thu 2 khẩu súng trường, $20,000 đô la tiền mặt và nhiều xe hơi và điện thoại di động, theo trang mạng của ty cảnh sát tỉnh Quảng Nam cho biết.Công an đang điều tra mạng lưới cá độ bất hợp pháp rộng lớn có trị giá 422 triệu đô la trong vụ phá vỡ đánh bài lớn nhất nước dính tới hơn 100 người, gồm các cựu và đương kim viên chức nhà nước.