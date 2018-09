Bogger Đoàn Khánh Vinh Quang bị án tù 27 tháng vì kêu gọi biểu tình tại Cần Thơ Việt Nam, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 25 tháng 9.Bản tin VOA viết rằng, “Hôm 24/9, một tòa án ở Cần Thơ đã phạt blogger Đoàn Khánh Vinh Quang 27 tháng tù vì đăng tải thông tin xúc phạm đảng cộng sản, chính phủ Việt Nam, và kêu gọi biểu tình.“Hãng tin Reuters cho biết nhà hoạt động Đoàn Khánh Vinh Quang, 42 tuổi, chủ tài khoản “Quang Đoàn” trên Facebook, bị phạt tù 27 tháng với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”“Ông Quang bị phát hiện có trao đổi tin nhắn với một người ở nước ngoài bàn việc chuyển cho ông hai lá cờ vàng 3 sọc đỏ của chính quyền Việt Nam Cộng Hoà, và ông đồng ý sẽ treo hai lá cờ này để chào đón người bạn nước ngoài khi về nước, theo Reuters.“Ông Quang bị bắt vào ngày 1/9. Hãng tin AP tường thuật rằng nhà tranh đấu Đoàn Khánh Vinh Quang bị mang ra xét xử giữa lúc chính quyền cộng sản Việt Nam mạnh tay bắt bớ và sách nhiễu hàng loạt các tiếng nói bất đồng.”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Việt Nam đang tăng cường bắt bớ và bỏ tù những người chỉ trích chính quyền trên mạng bằng việc khép họ vào tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, trong khi tìm cách thắt chặt kiểm soát những nội dung bị coi là “xấu, độc” đăng trên các trang mạng xã hội theo Luật An ninh mạng được thông qua hồi tháng 6.“Trong Báo cáo Nhân quyền Việt Nam năm 2017, một phúc trình hàng năm trình lên Quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ xác định những hạn chế về tự do internet là một trong những vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nhất ở Việt Nam.”