Thu Nhập, Bài Tập, Hàng Việt, Dự Báo GDP, Biên Chế

Xuân NiệmThu nhập bình quân có tăng, nhưng thực tế ai cũng biết: người giàu càng giàu hơn, người nghèo càng nghèo hơn.Báo Thanh Niên kể: Thu nhập bình quân của người Việt năm 2018 ước đạt hơn 57 triệu đồng…Tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển KT-XH năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 diễn ra ngày 24.9 do Bộ KH-ĐT tổ chức, bộ này dự báo GDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt khoảng 2.540 USD/người (tương đương hơn 57 triệu đồng/người/năm). Theo đó, mức thu nhập này của người Việt đã tăng thêm được khoảng 155 USD so với năm 2017 và 325 USD so với đầu năm 2016. Trong khi đó, quy mô GDP theo giá hiện hành của VN ước đạt 5,5 triệu tỉ đồng, tương đương 240 tỉ USD.Bài tập nên xóa sổ hẳn, chớ in vào Sách Giáo Khoa. Báo Tiền Phong viết: Nên bỏ in bài tập vào SGK.Theo phụ huynh, chuyên gia, nếu không muốn học sinh làm bài tập vào sách giáo khoa (SGK) thì không nên in vào sách, thay vào đó, chỉ nên in trong cuốn vở bài tập hoặc sách hướng dẫn giáo viên.Bản tin VOV kể: Mặc dù hàng Việt đã có chỗ đứng nhất định, song các doanh nghiệp vẫn cần nâng cao hơn nữa chất lượng, giảm giá thành sản phẩm.Sau hơn 9 năm phát động, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã thực sự đi vào chiều sâu, tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, địa phương và có sức lan tỏa mạnh mẽ...Điều tra nghiên cứu dư luận xã hội do Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện cũng cho kết quả khả quan, khi 92% người tiêu dùng Việt Nam được hỏi đã khẳng định họ rất quan tâm đến hàng sản xuất trong nước, 63% người tiêu dùng khẳng định sẽ ưu tiên sử dụng hàng Việt, 54% người tiêu dùng khuyên người thân, bạn bè lựa chọn sử dụng hàng Việt khi mua sắm.Báo Kinh Tế & Đô Thị kể: Năm 2018, dự báo GDP có thể vượt 6,7%.Đây là nhận định được Bộ KH&ĐT đưa ra tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 diễn ra vào sáng 24/9.Báo Thế Giới Tiếp Thị kể chuyện Đắk Lắk: Thiếu hàng ngàn giáo viên, nhân viên nhưng vẫn phải giảm biên chế.Trong năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh Đắk Lắk thiếu khoảng 1.000 giáo viên mầm non và khoảng 1.400 nhân viên bậc học này, chưa kể những bậc học khác. Tuy thiếu nhưng ngành giáo dục vẫn phải giảm đến khoảng 400 biên chế.Báo SGGP báo động: Thận trọng với hàng hóa đội lốt “made in Việt Nam”…Trước những căng thẳng giữa cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, một số hiệp hội ngành hàng đã phát đi thông điệp đến cộng đồng doanh nghiệp “nên thận trọng, cảnh giác với hàng Trung Quốc có thể đội lốt hàng Việt Nam để xuất khẩu sang nước khác, đặc biệt đến thị trường Mỹ”. Điều này nếu có xảy ra và bị phát hiện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất trong nước.Cụ thể, mới đây Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam khuyến cáo không loại trừ khả năng hàng của Trung Quốc sẽ đội lốt “made in Việt Nam” để xuất khẩu khi doanh nghiệp Trung Quốc đưa hàng bán thành phẩm sang Việt Nam gia công hoặc hợp tác với doanh nghiệp Việt rồi gắn nhãn mác của Việt Nam để xuất khẩu.Báo Gia Đình Net kể: Thấy mẹ vợ được chuyển sang khoa khác điều trị sau cấp cứu, người đàn ông ở Cà Mau đã đánh vỡ đầu một nhân viên y tế.Chiều 24/9, Công an huyện Trần Văn Thời ( Cà Mau ) cho biết đang điều tra Phan Văn Lịnh (34 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời), về hành vi Cố ý gây thương tích, khiến một điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Trần Văn Thời bị thương.Báo Người Lao Động kể: Sáng 25-9, UBND xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ cháy tàu cá gây thiệt hại nặng.Cụ thể, khoảng 19 giờ tối 24-9, tàu cá QNa 94321 TS trong lúc đang neo đậu tại âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, người dân địa phương điện báo cho cơ quan chức năng và cùng nhau tham gia dập lửa nhưng do ngọn lửa bùng phát nhanh nên việc tiếp xúc với đám cháy gặp nhiều khó khăn.Báo Công Lý kể: Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc xuyên Việt qua mạng internet với số tiền hơn 600 tỷ đồng.Thông tin với báo chí chiều 24/9, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.Theo đó, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet do Huỳnh Quốc Việt (37 tuổi, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cầm đầu.Báo Lao Động kể chuyện Khánh Hòa: Nhiều công trình và nhà ở riêng lẻ xây dựng không giấy phép, sai giấy phép, sai quy hoạch được duyệt diễn ra phổ biến ở Khánh Hòa. Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Sở Xây dựng phối với các cơ quan chức năng liên quan đã ghi nhận gần 1.000 công trình xây dựng sai quy định (trong đó, 838 công trình xây dựng không phép, 174 công trình xây dựng sai nội dung giấy phép). Năm 2017, các cơ quan chức năng đã ban hành 905 quyết định xử phạt với số tiền hơn 10,8 tỉ đồng và 6 tháng đầu năm 2018 là 125 quyết định xử phạt với số tiền hơn 6,4 tỉ đồng.Bản tin VTC News kể rằng VTC đã nhận phản ánh của nhiều phụ huynh đang có con theo học tại trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh (phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về việc hơn một năm qua khuôn viên trường không khác gì trang trại do bảo vệ nuôi gà và nhà trường “hùn vốn” nuôi bò bên trong.Theo tố cáo của phụ huynh học sinh, việc nuôi gà, nuôi bò ngay trong khuôn viên nhà trường gây ảnh hưởng đến môi trường học tập của con em họ. Bệnh dịch từ động vật có thể lây sang người bất cứ lúc nào.