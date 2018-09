Na Uy: Tình Nghi Gián Diệp Là Công Chức Nga Bị Bắt

OSLO - Người Nga làm việc gián điệp tại thủ đô Na Uy là công chức Nga bị bắt, nhưng chối – luật sư của ý nói là “hiểu lầm”, sẵn sàng hợp tác và giải thích. Nghi can vô danh bị bắt tại phi trường khi chờ máy bay về nước 1 ngày sau khi dự hội thảo về kỹ thuật số hóa tại QH Na Uy. Cảnh sát Na Uy quyết định tạm giam sơ khởi 2 tuần để loại trừ khả năng phi tang bằng chứng, tài liệu, theo tin Reuters.Bà Hege Aakre là luật sư đại diện nói “sẽ kiện lên tòa phúc thẩm”. Tòa ĐS Nga tuyên bố ngắn gọn : người này bị tố cáo thao “tiền đề mơ hồ” và không bình luận.Thông tấn Na Uy cho biết cuộc hội thảo về kỹ thuật số tại QH quy tụ 79 viên chức của 34 nước do European Center for Parliamentary Research and Ducumantaion tổ chức.Hồi cuối năm 2017, 1 cựu biên phòng Na Uy bị bắt tại Nga, bị ép nhận tội gián điệp – nghi can tên là Frode Berg là người đưa thư của quân báo, chỉ có hiểu biết mơ hồ về công việc của cơ quan. Luật sư của ông Berg nghĩ rằng với vụ vừa xẩy ra, ông Berg có hy vọng về trao đổi tù binh.