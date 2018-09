Nga: Nhà Đối Lập Navalny Bị Bắt Lại Ngay Khi Ra Tù

MOSCOW - Ông Alexey Navalny, chính khách đối lập 42 tuổi nổi tiếng chống Putin, bị công an đón đường, bắt ngay khi vừa bước ra khỏi khám đường ở thủ đô vào sáng Thứ Hai, sau khi thọ án 30 ngày về tội tổ chức biểu tình không xin phép.Ông bị bắt lại với lý do “hô hào biểu tình không xin phép” – phát ngôn viên Kira Yarmish dùng twitter báo tin : Nalvany bị đưa về đồn công an và được thông báo như thế. Ông phải ra tòa nữa, và có thể bị phạt bằng 20 ngày tù.Đề tài trong các cuộc biểu tình của ông Navalny và cảm tình viên là đòi quyền tự do chính trị và chống tham nhũng dưới triều Putin.Tính từ 2011, ông đã bị đưa vào tù tổng cộng 172 ngày. Levada Center công bố kết tủa thăm dò dân ý Tháng 7 nhận thấy tỉ lệ ủng hộ Putin là 67% so với gần 80% hồi Tháng 5.