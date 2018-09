Đa Số Dân Mỹ Muốn Dân Chủ Giữ Quốc Hội

WASHINGTON -- Một cuộc thăm dò mới thực hiện bởi NBC News và Wall Street Journal cho thấy tình hình lạc quan cho các ứng cử viên Dân Chủ trong bầu cử giữa kỳ.Có tới 52% cử tri ghi danh muốn Dân Chủ kiểm soát Quốc hội, trong khi 40% muốn Cộng Hòa vẫn giữ đa số.Sai biệt 12 điểm nghiêng về Dân Chủ là tăng 4 điểm so với thăm dò hồi tháng 8/2018.Nhưng cũng có lạc quan về phía Cộng Hòa: Trong bản khảo sát thực hiện các ngày 16-19 tháng 9, có 61% cử tri Cộng Hòa quan tâm là sẽ đi bầu (tính trên thang 10 điểm, là 9 hay 10).Trong khi đó, phía Dân Chủ là 65% quan tâm đi bầu: nghĩa là tăng 16 điểm so với hồi tháng 7/2018.Các cụ cao niên bày tỏ hăng hái sẽ đi bầu giữa kỳ:-- 73% cao niên ở mức 9 hay 10 muốn đi bầu;-- tiếp theo là 65% cử tri Dân Chủ;-- 61% da trắng;-- 61% Cộng Hòa;-- 53% cử tri da đen.Khi tính theo nhóm cử tri: tỷ lệ hăng hái đi bầu là:-- 37% độc lập;-- 35% lứa tuổi 18-34.Cả nam và nữ đều muốn Dân Chủ nắm Quốc hội, nhưng nữ muốn mạnh hơn: --- 58% nữ muốn Dân Chủ kiểm soát Quốc hội so với 33% Cộng Hòa;-- 47% nam muốn Dân Chủ so với 43% Cộng Hòa.