2 Cô Tố Ứng Viên TCPV Tội Sex Sẽ Ra Điều Trần Thứ Tư 27-9

WASHINGTON - Người tố cáo ứng viên TCPV của TT Trump thuận điều trần và ủy ban pháp chế đã định cho 2 nhân vật chính trong vụ tố cáo tấn công tình dục 36 năm trước trình bày sự việc vào ngày Thứ Năm 27-9. Diễn biến này có thể quyết định số phận của chuẩn thẩm phán TCPV Brett Kavanaugh 53 tuổi sẽ làm việc tại tòa tối cao liên bang vài thập niên (đến mãn đời).Nạn nhân tấn công tình dục lúc 15 tuổi nay là giáo sư Christine Blasey 51 tuổi đang làm việc tại University of Paolo Alto (phía nam San Francisoco). Phe tố cáo không muốn luật sư bên ngoài chất vấn bà Ford – tất cả 11 nghị sĩ CH tại ủy ban pháp chế là nam giới. Nguồn tin từ đảng bộ CH South Carolina tiết lộ sáng chủ nhật : nghị sĩ Lindsey Graham đang vận động 2 điều kiện : bà Ford và ông Kavanaugh là 2 nhân chứng duy nhất, và người chất vấn là cố vấn pháp lý độc lập, bên kia không thuận thì thôi.Ngoài ra, có tin ủy ban pháp chế không đồng ý đưa ra diều trần nhân chứng Mark Jugde, là bạn của Kavanaugh, là 1 học sinh cùng trường có mặt tại phòng chứng kiến vụ tấn công tình dục.Nghị sĩ Dick Durbin (DC-Illinois) thấy yêu cầu của tổ luật sư đại diện bà Ford là hữu lý , và ông không nghi ngờ phe DC khai thác thành tich “rượu chè” của Kavanaugh, vì bà Ford mô tả Kavanaugh tối hôm ấy là “say khướt”. Phe CH mô tả yêu cầu cho FBI điều tra của các nghị sĩ DC là chiến thuật trì hoãn thủ tục biểu quyết chuẩn thuận ứng viên TCPV thứ nhì của TT tỉ phú New York.* Cựu Nữ Sinh Viên Học Cùng Trường Yale Tố Kavanaugh Tấn Công Tình DụcNEW YORK CITY - Cư dân New York nguyên là nữ sinh viên trường Yale cùng thời Kavanaugh lên tiếng hôm chủ nhật về hành vi quấy nhiễu tình dục của Kavanaugh đang là ứng viên TCPV của TT Trump – bà Deborah Ramirez 53 tuổi kể tiệc rượu niên khóa 1983-84 tại ký túc xá.Cả bọn chơi trò uống rượu, bà say, khi đã lăn xuống sàn, bà thấy 1 dương vật xuất hiện trước mặt, vội đuổi người ấy đi, và chạm bộ phận sinh dục của đàn ông.Bà nhận thấy Kavanaigh đứng gần bên, vừa cười vừa kéo quần lên. 1 nam sinh hô “Brett vừa đưa dương vật vào mặt Debbie”. Bà không nhớ hết, nên ngần ngại.Kinh nghiệm này và trường hợp của bà Ford đáng để FBI điều tra ông Kavanaugh, theo lời bà. 1 phát ngôn viên Bạch Ốc phản bác và lên án báo New Yorker đăng tin trên là cùng trong âm mưu quấy phá có phối hợp. Thống kê ước lượng gần 2/3 nạn nhân tấn công tình dục không báo cáo cảnh sát.Tiếp theo tố giác kể trên, phe DC tại ủy ban pháp chế Thượng Viện đòi ngưng tiến trình cứu xét ứng viên Kavanaugh trong khi TT Trump lên án là “chính trị hóa”, là “bất công, không chính đáng chưa từng thấy”.