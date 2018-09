Bạn Kavanaugh: Chuyện Nhậu Cuối Năm Lớp 12, Có Vũ Sexy

WASHINGTON - Tổ luật sử đại diện GS Ford không vui về quyết định không mời 1 nhân chứng là bạn thân của ông Kavanaugh thời học sinh, là Mark Judge.Các chi tiết mới do Judge kể về các tiệc rượu của học sinh trường Gerogetown Prep., gồm chỉ tiêu 100 két bia của liên hoan cuối năm của năm sau cùng bậc trung học, có vũ nữ thoát y. 1 đoạn trong tập sách của Judge tựa đề “Wasted : Tales of Gen X Drunk”, cho hay khi bàn chuyện làm việc cộng đồng, ý kiến “uống cạn 100 két bia” được khen là thông minh….Trong kỷ yếu của trường, Kavanaugh viết vài đoạn, nhận là thành viên của “Baech Week Ralph Club” và là “thủ quỹ của Keg City Club”, theo CNN.* Chiến Lược Gia CH Tố Cáo GS Ford Nhận Lầm Thủ Phạm Tấn Công Tình Dục Rút Lui Vào Bóng TốiWASHINGTON - Chiến lược gia bảo thủ Ed Whelan tố cáo GS Ford nhận diện lầm người tấn công tình dục tự nhận thấy bị thách thức từ nhiều hướng – ông Whelan là chủ tịch Ethics and Public Policy Center (EPPC) tỏ ý muốn từ chức hôm Thứ Sáu, không được tán đồng và HĐ quản trị của EPPC đề nghị ông tạm nghỉ hành chính 1 tháng để tập thể xem xét, theo 1 thông cáo hôm chủ nhật của HĐ.