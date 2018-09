Lễ Ra Mắt Trung Thu Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo, Phát Giải Thi Vẽ Thiếu Nhi Trung Thu 2018

Trong lễ ra mắt Trung Tâm và phát Giải Thi Vẽ Thiếu Nhi Trung Thu.

Nhóm 1- (từ 1 đến 6 tuổi):

Nhóm 2- (từ 9 -11 tuổi):

Nhóm 3- (12 – 15 tuổi):

Westminster, (Bình Sa)- - Tại hội truờng Chùa Điều Ngự tọa lạc tại số 14472 Chesnut St, Westminster do Hòa Thượng Thích Viên Lý Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngại, Viện Chủ Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự, Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình ABC, HT. Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trụ Trì Chùa Điều Ngự đã tổ chức Lễ Ra mắt Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo, buổi thi vẽ và phát giải thưởng cho các em thiếu nhi tham dự nhân ngày Tết Trung Thu 2018 với chủ đề: “Trung Thu Của Em”.Mở đầu với cuộc thi vẽ của 96 em thiếu nhi tham gia tuổi từ 6 đến 15, các em tham dự chia thành ba nhóm. Nhóm 1 từ 6 đến 8 tuổi, Nhóm 2 từ 9 đến 11 tuổi và Nhóm 3 từ 12 đến 15 tuổi. Các em đã được ban tổ chức phát giấy và màu nước cũng như cọ vẽ. Cuộc thi bắt đầu lúc 10 giờ sáng và kết thúc đúng 12 giờ trưa.Sau 3 giờ thi vẽ, các em đã được các họa sĩ chấm điểm, những họa sĩ trong ban giám khảo là những HS. Đã thành danh, đã từng dạy trong các trường đại học, một thời nổi tiếng trong cộng đồng như: HS. An Phong, HS. Nguyên Khai, HS. Nguyễn Long...Trong khi chờ đợi qúy vị trong ban giám khảo chấm điểm, Lễ ra mắt Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo được long trọng tổ chức với sự tham dự của qúy Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng, Ni trong đó có: Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, (GHPGVNTTG)Viện Chủ Chùa Liên Hoa; HT. Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTTG, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang; HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự; HT. Thích Chơn Trí, Phó Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Chùa Pháp Vân; HT Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội VNTN/HK (Viện Chủ chùa Huệ Quang); Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền Viện Chủ và Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu Phó Viện Chủ Thiền Viện Sùng Nghiêm, cùng một số qúy chư tôn đức Tăng, Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.Về quan khách có: Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm các vị: Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn (HĐLT), Linh Mục Mai Khải Hoàn, Thành Viên HĐLT và Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký HĐLT.Về phía chính quyền và dân cử có: ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, ông Shauver, Phó Thị Trưởng Thành Phố Stanton, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali, ông Nguyễn Mạnh Chí, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City, ông Billy Lê đại diện Chánh Lục Sự Hiếu Nguyễn, bà Frances Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, Ông bà Thái Tú Hạp, Chủ Nhiệm, Chủ bút Sàigòn Times, cùng một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể qúy vị nhân sĩ, giáo sư, qúy vị đại diện Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Gia Đình Phật Tử Điều Ngự...các cơ quan truyền thông và rất đông đồng hương Phật tử.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán, Giáo Sư Vân Bằng Giám Đốc Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn đến Chư Tôn Đức, qúy quan khách và tất cả mọi người tham dự.Trong diễn văn khai mạc Bà cho biết: “Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Điều Ngự được thành lập do những yêu cầu của đồng hương Phật tử, và để phục vụ cho nhu cầu văn hóa, giáo dục, xã hội của Cộng Đồng tại Nam California. Các sinh hoạt của Trung Tâm luôn nhằm tạo ra các lợi ích cho qúy đồng hương về nhiều phương diện khác nhau.”Bà tiếp: Trung Tâm đã bắt đầu hoạt động từ tháng 8 vừa qua. Ngay trong tháng đầu tiên này, Trung Tâm đã tổ chức hai lớp Vui Học Anh Ngữ Thực Dụng với số học viên trên 100 người ghi danh theo học, hai lớp luyện thi quốc tịch, Lớp Yoga, lớp khí công cười và lớp hình luật sơ đẳng hướng dẫn xóa bỏ án hình sự cho một số tội phạm.Trong tháng tới, Trung Tâm sẽ bắt đầu các sinh hoạt mới với lớp cắm hoa, lớp làm cơm chay, lớp đàn, crochet, và chỉ dẫn quản trị tài chánh. Sau đó sẽ có lớp computer, lớp thể dục theo âm nhạc sẽ được thành hình. Trong tương lai chúng tôi sẽ có chương trình phục vụ quý vị cao niên, cho các thanh thiếu niên và nhiều chương trình văn hóa xã hội và giáo dục khác nữa.Trong một thời gian rất ngắn, Trung tâm đã quy tụ được những người có` thiện chí, có đạo tâm và rất tận tụy trong việc phục vụ cộng đồng, không phân biệt tôn giáo, tuởi tác.. .Trong lúc nầy GS. Vân Bằng cũng đã thỉnh mời chư tôn đức và quan khách cùng đồng hương tham dự lễ phát giải thưởng cho các em thiếu nhi để cùng góp sức nâng cao tinh thần tuổi trẻ hầu khuyến khích các em tiếp tục trau dồi và phát triển tài năng nghệ thuật của các em bên cạnh những cố gắng trong trường học...Cuối cùng Giáo Sư Vân Bằng đã nói: “Tất cả những thành tựu đầu tiên nầy sẽ không bao giờ có được nếu không có sự khuyến khích với Bồ Đề Tâm vô cùng kiên cố của những vị thầy kính mến của chúng tôi đó là HT. Thích Viên Lý và HT. Thích Viên Huy cùng quý Hòa Thượng Chơn Thành, Minh Mẫn, Chơn Trí, Quảng Thanh đã luôn giúp đỡ cho các công tác của Trung Tâm, và “Đặc biệt cám ơn Linh Mục Mai Khải Hoàn đã khuyến khích với tất cả chân tình trong các công việc văn hóa giáo dục và xã hội mà chúng tôi theo đuổi từ bao lâu nay.”Trong dịp nầy, Giáo sư Vân Bằng giới thiệu và mời các vị trong Ban Cố Vấn Trung Tâm gồm: Giáo sư TS Trần Huy Bích, DS Vũ Bội Tú, GS Nguyễn Văn Sâm (vắng). Ban Giảng Huấn gồm: GS Trần Tư Hiền và GS Vân Bằng. Huấn luyện viên Baraheh Poursavar lớp Yoga; Bác sĩ Lý Quốc Bằng lớp Khí Công Cười, Tiến Sĩ Nghiêm Bảo Toản, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và các LS. Phạm Đào Bạch Tuyết, Nguyễn Văn Quỳnh Hương, Naomi Nhung Nguyễn….. .Và Ban Điều Hành gồm có: GS. Đặng Ngọc Sinh, Cô Lê Thu Thủy Phụ Tá Giám Đốc, LS. Phan Huy Đạt Tổng Thư Thư Ký và cô Ngọc Anh cùng các đạo hữu thành viên: Đh Mai Tuyết An, Lê Kim Cúc, Hà Thâm, Htr Lê Minh Trân, GS. Võ Minh Phượng, GS. Nguyễn Trần Quỳnh Giao, Htr Quảng Cường, Đh Quảng Thiện Mỹ, DS. Lưu Cầu, Đh Trần Lệ Nương, Sư Cô Chân Lâm, SC. Viên An.. .Sau khi ra mắt quan khách và đồng hương, tiếp theo làø lời phát biểu của quý HT: Thích Viên Lý, Thích Quảng Thanh, Thích Minh Mẫn và cuối cùng là Đạo từ của Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, trong lúc nầy GS. Nguyễn Thanh Giàu đại diện Hội Đồng Liên Tôn cũng đã ca ngợi việc làm hữu ích của Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng đối với đồng hương trong những ngày tháng tới.Trong lời phát biểu HT. Thích Viên Lý đã nói:”Phục vụ chúng sanh là cúng dường Chư Phật” HT. tiếp, người Giám Đốc khả kính, khả ái đó là GS. Phạm Văn Bằng, phu nhân của ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, là một người có đại nguyện khả kính, khả ái với tâm nguyện phục vụ tha nhân ….. .”Tiếp theo là phần phát biểu của qúy vị dân cử, tất cả những vị nầy đều ca ngợi tinh thần dấn thân phục vụ của Giáo sư Vân Bằng và quý vị trong Ban Giảng Huấn, Ban Cố Vấn. Đã hy sinh thời gian, công sức nhằm phục vụ, giúp đở cho đồng hương qua những lãnh vực cần thiết trong đời sống.Tiếp tục chương trình Ban Giám Khảo công bố kết qủa Giải Thi Vẽ Trung Thu và mời chư tôn đức, quý vị trong HĐLT cũng như dân cử lần lượt lên trao giải cho các em.Trước khi trao giải Luật Sư Phan Huy Đạt đã giới thiệu qua những nét tóm lươc về các Họa Sĩ Giám Khảo.Trong lời nhận xét về cuộc thi vẽ, Giáo Sư Vân Bằng cho biết: “Thật không ngờ khả năng vẽ của các em, nhiều em vẽ rất đẹp, chọn màu sắc rất hay và nội dung trình bày đúng ý nghĩa của chủ đề.”Trong số những em trúng giải có:Giải Nhất: em Nam Phan. Giải Nhì: em Dustin Trí Phan. Giải ba: em Ngọc Nguyễn. Và giải An Ủi: em Jayden Da.Giải Nhất: em Thomas Nguyễn. Giải Nhì: em Brett Lam; Giải 3: em Le Mai. Giải An ủi: em Victor Đỗ.Giải Nhất: em Hillary Nguyễn. Giải nhì: em Julva Do. Giải 3: em James Nguyễn. Giải an ủi em Van Chan.Mỗi em nhận được một Bằng Khen và một giải thưởng bằng tiền mặt cùng một túi quà do chùa Điều Ngự và các mạnh thường quân hỗ trợ.Xen lẫn chương trình có phần trình diễn văn nghệ mở đầu các em Thiếu Nhi trung tâm trình diễn vũ điệu: “Thương Ca Tiếng Việt,” tiếp theo là những vũ điệu của ban múa Luân Vũ và sau cùng là màn vũ “Đạo Làm Con” do các em Oanh Vũ Gia Đình Phật Tử Điều Ngự trình diễn.