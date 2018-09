Hành Hương Nơi Xứ Phật: Xà Vương Chùa Mahabodhi Gaya

Xà Vương Chùa Mahabodhi Gaya.

Con rắn Chúa ở Bồ Đề Đạo Tràng. Loại rắn này rất độc địa. Chẳng may người nào bị nó cắn mà không chửa trị kiệp thời có thể toi mạng. Một buổi sáng tại tại khách sạn R.K International Hotel Bodh-Gaya Bồ Đề Đạo Tràng, tôi gom góp hành trang sẳn sàng cho chuyến đi bằng xe buyùt từ Bồ Đề Đạo Tràng lên thủ đô New Delhi một khoảng đường dài hơn một ngàn cây số xa. Đang phân vân về chuyến đi, boãng nghe tiếng kèn ò e uyển chuyển theo cơn gió từ ngoài vọng vào khách sạn, Mr. Sudrendra Singh, Manager của khách sạn biết tôi đang nghó gì, ông dục tôi theo ông đi tìm tiếng kèn.Tôi theo Mr. Singh ra trước cửa khách sạn thì thấy một nhạc sĩ bày biện giữa đường, ông ta đang say sưa thổi cây kèn bầu (?), trước mặt ông là hai con rắn Hổ Mang uốn éo theo tiếng nhạc. thật là kỳ diệu khi ông cầm nó trên tay mà không sợ nó cắn. Hơn thế nửa, ông đút cái đầu nó vào miệng ông mà chẳng sợ nó làm gì, thật là lạnh mình. Theo tin tức cộng đồng thì loại rắn này ở Ấn Độ có rất nhiều, và moãi năm có nhiều người chết cũng vì bị rắn độc Cobra cắn.Kỷ niệm cuộc hành trình Đi Tìm Vết Chân Đức Phật ở Ấn Dộ - Nepal.Đường Bình