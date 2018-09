Lao Động, Cháy Chung Cư, Nhảy Thác, Nổ Phone…

Xuân NiệmXã hội dĩ nhiên là cần có guồng máy công chức. Nhưng khi guồng máy cồng kềnh, làm sao mà nuôi nổi.Báo Dân Trí kể: Cứ 7 lao động phải “nuôi” 1 công chức, viên chức và người hưởng lương…Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 01/07/2017, cả nước có hơn 3,8 triệu cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương, mức tăng 11,3% so với năm 2012.Nếu so sánh với tổng số lao động hơn 26,9 triệu lao động, bình quân cứ 7 lao động đang làm việc sẽ phải nuôi một cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương.Bản tin VietnamNet kể: Cháy chung cư cửa ngõ Tân Sơn Nhất, dân nháo nhào tháo chạy…Khói lửa bốc ngùn ngụt tại tầng 9 toà nhà Waseco Building, nhiều người hoảng hốt tháo chạy ra ngoài.Khoảng 22 giờ tối hôm qua, khói lửa bốc lên dữ dội tại tầng 9, tòa nhà Waseco Building của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (thuộc Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam)....Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.Bản tin VnExpress kể: Khách du lịch Hàn Quốc tử vong khi nhảy thác tại Đà Lạt…Tham gia tour du lịch mạo hiểm, nam thanh niên người Hàn Quốc đã tử vong khi nhảy thác Datanla.11 khách quốc tế đến từ các nước Hàn Quốc, Bỉ, Anh, Canada tham gia tour đu dây, nhảy thác do một đơn vị kinh doanh du lịch mạo hiểm (có trụ sở tại TP Đà Lạt) tổ chức trong Khu du lịch thác Datanla, sáng 22/9....Trong lúc nhảy, anh Jang Won Seok (23 tuổi, người Hàn Quốc) được cho là tiếp xúc mặt nước sai kỹ thuật nên bất tỉnh. Lực lượng cứu hộ tại chỗ đã sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.Báo Người Lao Động kể: Chiều 22- 9, bệnh nhi Trương Xuân H. (7 tuổi, ở huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) – bị dập nát bàn tay phải do nổ điện thoại đang được cấp cứu, điều trị tại BV Sản nhi Nghệ An.Sáng cùng ngày, H. được chuyển từ bệnh viện huyện đến Khoa Chấn Thương - Chỉnh Hình - Bỏng của BV Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, bàn tay phải bị dập nát hoàn toàn ba ngón tay.Báo Quảng Nam kể: mỗi năm trung bình vẫn có hơn 3.000 vụ cháy trên cả nước. Nhiều vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trên cả nước, gây thiệt hại lớn như vụ cháy lớn tại khu vực Đê La Thành, vụ cháy quán karaoke tại 68 Trần Thái Tông, vụ cháy tại chung cư Carina (Thành phố SG) làm 13 người chết…. Những vụ việc này còn có nguyên nhân chủ quan, nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC.Vô địch thiên hạ… Báo Dân Trí kể: Ở giải Asia Fighting Championship diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia), võ sĩ Muay Thái của Việt Nam là Nguyễn Trần Duy Nhất đã hạ gục đối thủ người Trung Quốc Zhao Zhanshi... Zhao Zhanshi là đối thủ đáng gờm khi sở hữu 25 chiến thắng, trong đó có 11 trận thắng bằng knock-out. Dù vậy, võ sĩ này vẫn khuất phục trước nhà vô địch thế giới, Nguyễn Trần Duy Nhất.Trong trận đấu này, Nguyễn Trần Duy Nhất đã liên tục dồn ép đối thủ. Cuối cùng, anh đã chiến thắng bằng tính điểm sau 3 hiệp đấu.Bản tin VTC kể: Nếu một trái dừa có giá 10.000 đồng thì mộng dừa (mọc bên trong quả dừa) có giá lên tới 300.000 đồng/kg.Cứ vào mùa hè, chị Hằng, ở quận Bình Thanh lại tìm mua mộng dừa - món ăn khoái khẩu mà tuổi thơ của chị gắn liền với chúng. Chị Hằng cho biết, để mua được mộng dừa ở Bến Tre, phải đặt hàng cả tuần mới có. Nếu ngày nhỏ cứ tìm trong những trái dừa già để ăn hoặc mua với giá chỉ 10.000 đồng một kg thì nay chị phải trả tới 300.000 đồng.“Dù trả tới 300.000 đồng nhưng tôi không tiếc vì loại này ăn tốt cho sức khỏe, lại là hàng hiếm. Nhiều khi 10 quả dừa già mới kiếm được 3 - 5 mộng vừa ý. Do đó, dù giá cao gấp 30 lần so với giá trái dừa thông thường (7.000 - 10.000 đồng một trái) cũng đáng”, chị Hằng nói.Báo Công An Thành Phố kể: Ghen tức, chồng cũ chặn đường đập xe chồng mới…Vì ghen tức, người chồng cũ đến cự cãi và xô xát với chồng mới. Sau đó, người này còn chặn đường đập xe khi gia đình vợ cũ đang cười nói vui vẻ trên xe.Sáng ngày 22-9, Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễ Văn Hải (ngụ khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý hủy hoại tài sản của người khác.Bản tin Kênh 14 kể: Sáng 23/9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy ở gara ô tô.Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ khuya 22/9, ga ra của ông Huỳnh Đức Thảo (trú xã Hòa Châu) trên đường Trần Tử Bình (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy dữ dội... Sau hơn 45 phút, ngọn lửa mới được khống chế, thiệt hại gồm 4 ô tô, 1 xe máy, một số điều hòa trong gara.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Mỗi chùm nho trị giá gần 500 USD (tương đương 11 triệu đồng) này chỉ có khoảng gần 30 quả với khối lượng chưa đến 1 kg, trung bình nặng từ 800-900 g.Trong thời gian gần đây, tin tức về chùm nho Ruby Roman (Hồng ngọc La Mã) có xuất xứ từ Nhật Bản được một cửa hàng trái cây nhập khẩu tại TP.HCM xách tay về với giá 11 triệu đồng/chùm được bán hết nhanh chóng khiến không ít người cảm thấy tò mò.Theo Tri thức trực tuyến, mỗi chùm nho được bán giá 11 triệu đồng, có trọng lượng 800-900 gram. Loại nho này có quả to, mỗi quả đường kính 2-3 cm, nặng 30 gram nên mỗi chùm chỉ tầm 26 - 30 quả.Báo Khánh Hòa kể: Theo ước tính của Sở Du lịch, 8 tháng năm 2018, toàn tỉnh Khánh Hòa đón hơn 4,42 triệu lượt khách lưu trú, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó có gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 42%. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt hơn 29.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ các cơ sở lưu trú ước đạt 15.029 tỷ đồng, doanh thu hoạt động vận chuyển lữ hành 2.360,6 tỷ đồng…Có phải Mỹ-Tàu oánh nhau, Việt Nam hưởng lợi? Báo Một Thế Giới ghi rằng theo thông cáo phát đi từ Mỹ ngày 21.9 của JLL (Jones Lang LaSalle), tập đoàn đa quốc gia chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý và đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, nhận định trong bối cảnh tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, các nhà đầu tư đang rất e ngại về phân khúc bất động sản công nghiệp. Lý do đây là phân khúc chịu ảnh hưởng trực tiếp trong ngành bất động sản thương mại...Tuy nhiên, sự tăng trưởng giá thuê đất công nghiệp tại Trung Quốc sẽ thúc đẩy Việt Nam trở thành một trong những điểm đến tiếp theo cho các nhà đầu tư, nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi với Trung Quốc và chi phí lao động phải chăng.Theo báo cáo Việt Nam - Trung tâm công nghiệp mới của Đông Nam Á của JLL, các nhà sản xuất đang tìm cách rời khỏi Trung Quốc nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, theo chiến lược ‘Trung Quốc +1’. Chiến tranh thương mại sẽ thúc đẩy nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn đến và thành lập nhà máy mới tại Việt Nam.Báo Người Lao Động kể: Thái Lan đã vượt qua Trung Quốc trong vài năm trở lại đây để thành nhà cung cấp trái cây hàng đầu của Việt Nam.Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan về tình hình nhập khẩu hàng hoá 8 tháng đầu năm 2018, mặt hàng rau quả nhập khẩu từ thị trường Thái Lan đang dẫn đầu với lượng nhập hơn 515 triệu USD trong tổng số hơn 1,14 tỉ USD nhập từ các thị trường.Riêng trong tháng 8, Việt Nam nhập rau quả từ Thái Lan với trị giá 102 triệu USD, tức hơn 2.300 tỉ đồng.Như vậy, trung bình mỗi tháng, Việt Nam nhập gần 64,4 triệu USD rau quả Thái Lan, tương đương trên 1.400 tỉ đồng.