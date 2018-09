GIÁO SƯ TRẦN CHẤN TRÍ và công trình TỰ ĐIỂN TÂY BAN NHA => VIỆT NAM

Ngày 22 tháng 9 năm 2018, lúc 10:30AM - Tôi bước vào Hội Trường Trung Tâm Việt Ngữ (trên đường Westminster- Monroe St), cũng là lúc lễ khai mạc buổi ra mắt cuốn TỰ ĐIỂN TÂY BAN NHA => VIỆT NAM ( DICCIONARIO ESPANOL VIETNAMITA) do Giáo Sư Tiến Sĩ TRẦN CHẤN TRÍ khổ công biên soạn suốt 8 năm trời! Khách mời tham dự hạn chế trong thân mật quen biết ngành giáo dục, gồm có hầu hết các Thầy Cô các Trung Tâm Việt Ngữ, các Giáo Sư Đại Học, thân hữu và những người liên hệ đến việc nghiên cứu trong ngành giáo dục Việt Nam tại hải ngoại. Đặc biệt có Cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị ngồi ghế quan khách, một số Giáo Sư Đại Học người Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ! Hình như Giáo Sư tác giả muốn có một cử toạ chọn lọc, một không khí thuần tuý văn học!







Đây là lần thứ ba tôi có hân hạnh được tham dự ra mắt các công trình chuyên nghiệp của Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Chấn Trí. Hai lần trước, được tổ chức tại Hội Trường Thư Viện Toàn Cầu (Góc Magnolia-Hazard). Trước khi ra mắt cuốn Tự Điển Tây Ban Nha-Việt Nam hôm nay, Tác Giả đã khổ công soạn hai tập sách nhằm cho người Việt Nam học được ngoại ngữ đang rất thịnh hành sau Anh Ngữ. Hai cuốn đó là: "Tiếng Tây Ban Nha Đàm Thoại cho người Việt" và " Learn Spanish - The Natural Way"; được ra mắt ngày 30-5-2015 với một số quan khách và thân hữu được mời kén chọn.







TẬP THỨ NHẤT: “TIẾNG TÂY BAN NHA ĐÀM THOẠI CHO NGƯỜI VIỆT” dày 220 trang – Có kèm theo DVD thực hành – khổ lớn, trình bày rất bắt mắt. Giá $40.00 - TẬP THỨ HAI: “ PORTAL TO SPANISH – LEARN SPANISH THE NATURAL WAY” Dày 414 trang, giành riêng cho những người xữ dụng từ tiếng Anh qua tiếng Tây Ban Nha. giá $30.00. Hôm đó mọi người rất thích thú ca ngợi công trình có ích lợi về văn hoá giao thiệp giữa người Việt và người Mễ tại Quân Cam.



Một lần khác, ngày 9 tháng 7 năm 2016, Thư Viện Toàn Cầu lại có một khoá học tiếng Tây Ban Nha do chính GS TS Trần Chấn Trí đích thân đứng trên bục giảng với hơn 48 học viên có mặt. Giáo Sư Trần Chấn Trí kinh nghiệm giảng dạy tiếng Tây Ban Nha hơn 20 năm tại UCI, ông tốt nghiệp ba ngôn ngữ Pháp, Anh, Tây Ban Nha! Mặc dù đa đoan nhiều trong chức vụ giảng dạy tại Đại Học UCI, Giáo Sư Trí cũng cố gắng cùng Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu tổ chức các lớp học tiếng Tây Ban Nha thường xuyên. Tính đến tháng Bảy 2016, Giáo Sư Trí đã mở 24 lớp học; một số bài giảng dùng tài liệu có trong sách "Tiếng Tây Ban Nha Đàm Thoại Cho Người Việt” được mang vào YouTube.







Tôi tóm tắt những gì tôi có thể biết được về Giáo Sư Trần Chấn Trí trước khi tường thuật tiếp, đó là buổi thuyết trình về "Ngữ Âm Tiếng Việt" trong HỘI NGHỊ THỐNG NHẤT CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT được tổ chức hai ngày 11-12 tháng 8 năm 2018 tại Lillte Saigon Nam Cali. Giáo Sư TS Trần Chấn Trí còn rất trẻ, nói, viết và nghiên cứu đến nơi đến chốn 4 ngôn ngữ: Anh - Pháp - Tây Ban Nha - La Tinh. Xa quê hương Việt Nam rất sớm, thế mà vốn liếng tiếng Việt vẫn là thế mạnh trong việc nghiên cứu cũng như giảng dạy Việt Ngữ trong các trường Đại Học!



MỘT VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ: Trần Chấn Trí có bằng BA về ngôn ngữ học Tây Ban Nha tại University of California, Irvine, bằng MA và PhD về ngôn ngữ học các thứ tiếng gốc La-Tinh tại University of California, Los Angeles. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Việt và ngôn ngữ học các thứ tiếng gốc La-Tinh tại một số trường Đại Học Nam California. Sách đã xuất bản của ông bao gồm: Diccionario Bilingue para Estudiantes de Linguistica (2006), Chào Bạn! An Introduction to Vietnamese (với Minh Tâm Trần)(2007), Ngôn ngữ và Văn Hóa-A Course in Intermediate Vietnamese (Với Minh Tâm Trần)(2008) và Gapping in Spanish – A Minimalist Account (2009).







 Ph.D. & M.A. Ngôn ngữ học các thứ tiếng gốc La-tinh, University of California, Los Angeles.

 B.A. Ngôn ngữ học Tây Ban Nha, University of California, Irvine.

 Ngôn ngữ học tổng quát & các thứ tiếng gốc La-tinh.

 Ngôn ngữ học Tây Ban Nha, Pháp và Việt Nam.

 Văn chương và văn hoá Việt Nam.

 Tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Anh.

 Các khoá Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm Hè (Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California).

 Sổ tay chính tả tiếng Việt (Câu lạc bộ Hùng Sử Việt, Nam California).

SÁCH XUẤT BẢN

 Vietnamese Stories for Language Learners: Traditional Folktales in Vietnamese and English Text – Tuttle Publishing, Vermont,2017.

 Portal to Spanish: Learn Spanish the Natural Way! – Portal Language Schools, Costa Mesa, California, 2015.

 Hành Trình Văn Hoá – A Journey through Vietnamese Culture – A Second-Year Language Course. University Press of America, Lanham, Maryland, 2013.

 Hành Trang Ngôn Ngữ – Language luggage for Vietnam: A First-Year Language Course. University Press of America, Lanham, Maryland, 2013.

 El español para vietnamitas – Tiếng Tây BanNha cho người Việt – LangArts Publishing, California, 2010.

 Gapping in Spanish – A Minimalist Account – Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2009.

 Ngôn Ngữ và Văn Hoá – A Course in Intermediate Vietnamese – California State University, Long Beach, 2008.

 Chào Bạn! An Introduction to Vietnamese. University Press of America, 2007.

 Bilingual Dictionary for Students of Linguistics – Diccionario bilingüe para estudiantes de lingüística – University Press of America, Lanham, Maryland, 2006.

* Diccionario Espaniol Vietnamita - California - Sept 22 - 2018



Có thể nói, chúng ta rất hãnh diện một nhận tài trẻ về mặt văn hoá trước những công trình nghiên cứu và phục vụ đắc lực cho trí thức Việt Nam tương lai. Trong buổi ra mắt cuốn Tự Điển TÂY BAN NHA- VIÊT NAM, mọi người đều thán phục khi cầm trên tay cuốn Tự Điển rất gọn, trình bày đẹp, in ấn thoáng.







GS Trần Huy Bích, Thầy Nguyễn Văn Khoa, Thầy Nguyễn Song Thuận, Giáo Sư Phạm Thị Huê... và cả Cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, ai cũng trầm trồ và thán phục công trình công phu suốt tám năm trời chữ nghĩa. Giáo Sư Trần Chấn Trí vừa dạy các Đại Học, vừa nghiên cứu về ngôn ngữ và "tóm thâu" thành những pho sách giá trị để đời cho hậu thế. Con cháu chúng ta sinh trên xứ sở người, sẽ có tài liệu nghiên cứu về ngôn ngữ học từ công trình do Giáo Sư Trần Chấn Trí khổ công thực hiện.







Buổi ra mắt Tự Điển được biến thành buổi trao đổi văn hoá vô cùng hấp dẫn về ngôn ngữ, về tương lai tiếng Việt, về chuyện làm sao người Việt hải ngoại gìn giữ nếp sống văn hoá cũng như tiếng Việt trong sáng trước hiểm hoạ xâm lăng và nội thù!



Người viết thán phục Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Chấn Trí, một tuổi trẻ tài cao đáng cho mọi người ngưỡng mộ. Chúc Giáo Sư thân tâm an lạc và hy vọng sẽ đón nhận những tác phẩm, công trình nghiên cứu ngữ học giá trị của Giáo Sư trong tương lai.

Ngày 24-9-1018

letamanh