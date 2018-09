Nam Hàn: 72% Lạc Quan Về Hòa Giải

SEOUL, Nam Hàn -- Lạc quan: 72% người dân Nam Hàn đánh giá tich cực về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.Bản tin KBS ghi rằng Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter hôm thứ Sáu (21/9) công bố kết quả thăm dò tiến hành hôm 20/9 đối với 501 người trưởng thành trên toàn quốc. Kết quả là, có 71,6% số người dân được hỏi đánh giá tích cực về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng. Ngược lại, có 22,1% số người đưa ra đánh giá tiêu cực về kết quả hội nghị, trong khi 6,3% trả lời "không biết" hoặc không trả lời.Tầng lớp cử tri ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành và đảng Công lý có tỷ lệ đánh giá tích cực về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, chiếm áp đảo. Bộ phận cử tri ủng hộ đảng Tương lai chính nghĩa cũng có tới quá nửa số cử tri đưa ra đánh giá tích cực.Ngược lại, 54,4% cử tri ủng hộ đảng đối lập Nam Hàn tự do, đưa ra đánh giá tiêu cực về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Tuy nhiên, nếu so với kết quả thăm dò về các vấn để nổi cộm khác, như chính sách của Chính phủ, thì tỷ lệ đánh giá tích cực lần này vẫn ở mức tương đối cao.Xét theo độ tuổi, tỷ lệ đánh giá tích cực ở tầng lớp cử tri 30 tuổi là 78,6%, cử tri 40 tuổi là 78,1%, cử tri 50 tuổi là 69,8%, nhóm 20 tuổi là 68,5%, và trên 60 tuổi là 65,4%.Kết quả thăm dò nói trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 4,4%. Kết quả thăm dò cụ thể được đăng tải trên trang chủ của Realmeter và trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử, trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Nam Hàn (nesdc.go.kr).Bản tin khác của KBS ghi rằng khi trở về Seoul sau khi kết thúc chuyến thăm Bắc Triều Tiên ba ngày, Tổng thống Moon Jae-in hôm 20/9 đã tới Trung tâm báo chí ở Trung tâm thiết kế Dongdaemun (Seoul), để báo cáo với toàn thể người dân về kết quả Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.Ông Moon cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ hy vọng phi hạt nhân hóa một cách toàn diện trong thời gian sớm nhất và mong muốn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ sớm được tổ chức, nhằm xúc tiến phi hạt nhân hóa một cách nhanh chóng.Tổng thống nhấn mạnh ông Kim Jong-un cũng có cùng suy nghĩ rằng việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên là điểm khởi đầu của Hiệp định hòa bình, không liên quan tới việc rút quân đội Mỹ đóng tại Nam Hàn , đồng thời đặt mục tiêu tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong năm nay.Tổng thống cho biết ông đã thảo luận sâu với nhà lãnh đạo miền Bắc về vấn đề phi hạt nhân hóa và những nội dung không được đề cập trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9. Tổng thống sẽ truyền đạt những nội dung thảo luận không công khai này và thông điệp mà ông Kim nhắn gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc gặp tại New York (Mỹ) vào tuần tới. Tổng thống nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đã tuyên bố giải trừ sức mạnh hạt nhân trong tương lai, nên Mỹ cũng cần nỗ lực tương ứng để nối lại đối thoại với miền Bắc.Tổng thống Moon Jae-in sẽ lên đường sang thăm Mỹ vào hôm 23/9 tới, để tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc và Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra bên lề khóa họp này. Mặc dù Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đã kết thúc, nhưng từ bây giờ, ông Moon mới chính thức bắt tay vào các bước đi trung gian nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Nam Hàn .Tổng thống đánh giá thành quả quan trọng nhất liên quan đến quan hệ liên Triều trong Hội nghị thượng đỉnh vừa rồi là nội dung nhất trí ở lĩnh vực quân sự. Ngoài ra, ông đã đề nghị với Chủ tịch Kim Jong-un dỡ bỏ lệnh tịch thu cơ sở vật chất ở núi Geumgang, nhằm khởi động một Trung tâm đoàn tụ thường trực cho các gia đình bị ly tán liên Triều và nhà lãnh đạo miền Bắc đã đồng ý.