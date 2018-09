Nhiều Loại Thuốc Sẽ Tăng Giá 20% Vì Thiếu, Chỉ 9% Thuốc Có Nguồn Cung Cấp Đầy Đủ

Các công ty dược liệu có vẻ đang tham gia vào việc tăng giá thiệt cao trong thời gian thiếu thuốc, với chi phí gia tăng gấp đôi mức bình thường khi mà thuốc men bị hạn chế trong mức cung, theo một nghiên cứu mới cho thấy.Giá thuốc có thể được dự đoán là sẽ gia tăng khoảng 20% cho các loại thuốc đang đối diện với sự thiếu hụt, nhưng chỉ khoảng 9% đối với thuốc có mức cung cấp tốt, theo các nhà nghiên cứu báo cáo.“Rõ ràng là các xưởng chế tạo thuốc đang có cơ hội làm giá cả trong việc ấn định nơi nào mà họ thấy có sự chênh lệch mức cung và cầu,” theo nhà nghiên cứu kỳ cựu Bác Sĩ William Shrank. Ông là giám đốc y tế tại phân bộ dịch vụ bảo hiểm của Trung Tâm Y Khoa của Đại Học Pittsburgh.Các nhà nghiên cứu cũng cho thấy sự cạnh tranh có khuynh hướng làm giảm mức tăng giá thuốc trong thời gian thiếu hụt.Thuốc được chế tạo bởi 3 nhà thuốc có thể được dự đoán sẽ gia tăng khoảng 13% giá trong thời gian thiếu hụt, so với chỉ 8% giá gia tăng trong thời gian thiếu hụt ảnh hưởng tới thuốc cung cấp bởi 3 nhà chế tạo thuốc này, theo nghiên cứu cho biết.Các nhà nghiên cứu đã lấy tài liệu từ hồ sơ tài liệu về các thiếu hụt thuốc của Cơ Quan FDA của Hoa Kỳ.Các nhà điều tra xác định 90 loại thuốc trải qua tình trạng thiếu hụt trong năm 2016, và tài liệu theo dõi giá cả qua 11 tháng trước và sau mỗi thiếu hụt, để thấy giá cả bị ảnh hưởng ra làm sao.Giá thuốc đã gia tăng khoảng 7% trong 11 tháng trước vụ thiếu hụt xảy ra, nhưng khoảng 16% trong 11 tháng sau khi thiếu hụt bắt đầu, theo nghiên cứu cho biết.Những phát hiện trong nghiên cứu này được đăng trên trang mạng hôm Thứ Hai của the Annals of Internal Medicine.