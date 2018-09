Nông Trại Mỹ Thiếu Người Vì Trump Trục Xuất Di Dân Lậu

EVANSVILLE, IND. – Kinh tế trong lãnh vực nông trại tại Hoa Kỳ thì đang co cụm nhanh chóng nguồn lao động ngoại quốc, thường là di dân lậu.Các nhà nghiên cứu phỏng đoán ít nhất một nửa công nhân nông trại tại vùng đồng quê là di dân không có giấy tờ hợp lệ. Và với sự gia tăng an ninh tại biên giới và ngày càng có nhiều di dân lậu bị trục xuất, thì những người lao động đó đang biến mất.Tình hình đang đến gần tình trạng nghiêm trọng, theo các nhà lãnh đạo kỹ nghệ nông nghiệp cho biết. Các nông trại trồng trái cây và rau cải cần thay thế các công nhân, hay họ sẽ ngừng hoạt động.“Chúng tôi ở trong trường hợp cần công nhân lao động, và chúng tôi đã không có người làm việc chúng tôi cần,” theo Will Rodger, phát ngôn viên cho American Farm Bureau, cho biết. “Không có công nhân, thì không trồng được thực phẩm.”Nhiều nông dân đang cố thay thế lực lượng công nhân di dân lậu bằng người có giấy tờ hợp pháp. Nhưng điều đó có thể là khó khăn, theo Rodger cho biết.Hoa Kỳ cấp ít visa cho các công nhân không có năng khiếu muốn trở thành di dân vĩnh viễn ở Mỹ. Và chỉ có cơ hội để thuê làm công nhân làm việc theo mùa đối với các di dân là việc sử dụng chương trình công nhân nông nghiệp tạm thời của Bộ Lao Động Hoa Kỳ được gọi là H-2A.Chương trình đó không tạo ra nhiều công nhân di dân mà các nông trại Mỹ cần, theo Rodger cho biết.“Điều đang xảy ra là luật lệ không bắt kịp với thực tế của nhu cầu lao động của chúng ta,” theo Rodger cho biết. “Chúng tôi không có đủ số visa mà chúng tôi cần… để cân bằng mức cung và cầu của lực lượng lao động.”Nếu không, thì Mỹ chẳng bao lâu nữa sẽ mất khả năng sản xuất hầu hết trái cây và rau cải, theo ông cho biết thêm.Công dân Mỹ đã từng làm việc nông trại. Nhưng khoảng thập niên 1980s thì số người Mỹ làm nông trại.