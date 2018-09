Cali: Thuế Xăng Sẽ Hại Vô Cùng Các Gia Đình Đi Làm Việc

SAN DIEGO – Thuế xăng tại California sẽ đưa tới việc gia tăng chi phí cuộc sống tới 4 con số đối với những gia đình làm việc, theo một phúc trình mới được công bố hôm Thứ Năm bởi nhóm cố vấn bảo thủ và vận động để xóa bỏ thuế xăng cho biết.Phúc trình nói rằng một gia đình có 2 xe sẽ phải trả ít nhất $1,500 hàng năm tiền thuế nếu thuế xăng vẫn được duy trì theo luật. Một gia đình có 4 chiếc xe sẽ chứng kiến thuế xăng tăng thêm $800 hàng năm. Điều này nhắc nhở rằng cựu nghị viên thành phố San Diego và cuộc bỏ phiếu yes với 6 phiếu thuận với Thị Trưởng Carl DeMaio.“Phúc trình này cho thấy rằng gia tăng thuế xăng và xe mới nhất đang làm nổ tung các gia đình làm việc và tạo ra trường hợp mạnh nhất đối với cuộc bỏ phiếu yes trên Nghị Quyết 6 để xóa bỏ gia tăng thuế xe và thuế,” theo DeMaio cho biết.Trung Tâm Chính Sách California (CPC), nhóm cố vấn thực hiện phúc trình này, thường hoạt động trong các nỗ lực để cải tổ hưu bổng và giáo dục. CPC cho thấy rằng gia tăng thuế làm giảm tới $935.58 chi tiêu trung bình của gia đình trong quà cáp mùa Lễ Giáng Sinh, theo Liên Hiệp Bán Lẻ Quốc Gia cho thấy.Các viên chức tiểu bang cho biết thuế xăng unleaded 12 xu – tăng tới 19.5 xu một gallon vào năm 2020 – và 20 xu thuế xăng diesel sẽ giúp thu 5 tỉ đô la mỗi năm cho việc cải thiện và tu sửa hạ tầng cơ sở đường xá. Thống Đốc California Jerry Brown đã ký ban hành luật thuế xăng vào tháng 4 năm 2017; luật đã có hiệu lực vào tháng 11 năm 2017.Hôm Thứ Hai tuần trước, một nhóm các viên chức an toàn công cộng San Diego và nhiều nhà lãnh đạo địa phương đã chống lại Nghị Quyết 6, mà sẽ xóa bỏ thuế.