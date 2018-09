Hơn 1/4 Đi Nam Hàn Ở Lại Luôn VC Áp Lực Gia Đình Kêu Về

HANOI -- Nơi quê hương ông Hồ là Nghệ An đưa ra lời báo động: thanh niên sang Nam Hàn lao động là cứ rủ nhau tìm cách ở lại, trốn luôn.Đó là lý do Báo Nghệ An có bản tin “Tuyên truyền, vận động lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định”...Bản tin ghi rằng vào sáng 18/9, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định. Tham dự có ông Đặng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.Thực hiện chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, từ năm 2005 đến nay, huyện Quỳnh Lưu đã có hơn 420 lao động đi làm việc tại nước này với mức lương khoảng từ 1.000 - 1.500 USD/người/tháng. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Quỳnh Lưu có 121 người sau khi hết hạn hợp đồng lao động vẫn chưa về nước, ở lại làm việc và cư trú bất hợp pháp. Quỳnh Lưu một trong 10 huyện trên địa bàn tỉnh bị tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, chưa được đăng ký thi tiếng Hàn.Có nghĩa là, hơn 1/4 lao động từ Quỳnh Lưu sang Nam Hàn là trốn ở lại.Báo Nghệ An ghi rằng trước tình hình đó, huyện đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn UBND các xã tuyên truyền các lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn. Đồng thời, huyện phối hợp tổ chức được 26 cuộc hội nghị tuyên truyền tại các xã, thị trấn.Bên cạnh đó, thông báo danh sách những lao động cư trú bất hợp pháp hoặc sắp hết hạn hợp đồng trên đài truyền thanh địa phương và niêm yết danh sách tại trụ sở UBND, nhà văn hóa thôn, khối để nhân dân biết, góp phần tăng hiệu quả tuyên truyền, răn đe những người cố tình chống đối pháp luật. Kết quả, từ năm 2016 đến 2018, tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp của huyện từ 44,67% giảm xuống còn 25,47%.Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu của huyện Quỳnh Lưu về công tác tuyên truyền, vận động lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.Đặc biệt, báo Nghệ An nói chính quyền sẽ áp lực gia đình lôi kéo về:“Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài, đề nghị các địa phương có lao động cư trú bất hợp pháp cần xác định rõ trách nhiệm; cần vào cuộc tích cực, tìm hiểu nguyên nhân để có hướng tuyên truyền phù hợp; tăng cường bố trí lực lượng để tiếp cận các gia đình và người lao động nhằm nâng cao nhận thức cho họ...UBND mỗi địa phương phải có trách nhiệm thông báo đến các gia đình về nguy cơ rủi ro khi cư trú, lao động bất hợp pháp ở nước ngoài; rà soát và có báo cáo cụ thể, chính xác từng đối tượng; tuyên truyền về mức xử lý vi phạm...Bên cạnh đó, UBND các xã cần tham mưu cho thường trực Đảng ủy thành lập các ban, tiểu ban để tuyên truyền vận động các hộ gia đình; tạo điều kiện về sản xuất kinh doanh cho những lao động sau khi về nước. Huyện Quỳnh Lưu đặt quyết tâm giảm được 74/121 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc trong năm nay.”