Các Chuỗi Thức Ăn Nhanh Nước Ngoài Lỗ Kéo Dài

Các chuỗi thức ăn nhanh Lotteria, Pizza Hut, The Pizza Company, Burger King, Popeyes… hàng năm đã báo lỗ triền miên.Thộng thường, ngành kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn uống đạt lợi nhuận không cao nhưng khó có thể lỗ. Thế mà, nhiều tập đoàn chuỗi thức ăn nhanh nước ngoài trước sau vào Việt Nam hơn chục năm, doanh thu cả ngàn tỉ mỗi năm lại đều báo lỗ triền miên, theo Người Lao Động TP (NLĐO).Đứng đầu danh sách lỗ kéo dài là chuỗi thức ăn nhanh Lotteria với mức lỗ lũy kế đến năm 2017 là 433 tỉ đồng. Theo báo cáo của doanh nghiệp này, lỗ kéo dài do chi phí bán hàng quá cao.NLĐO nêu tiếp trường hợp Jollibee, doanh nghệp này vào VN chỉ sau Lotteria 1 năm, đến nay vẫn còn lỗ 400 tỉ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ hơn 409 tỉ đồng. Điểm chung của 2 thương hiệu này là biên độ lợi nhuận gộp rất cao, xấp xỉ 50% và cùng đều “chi” rất đậm cho chi phí bán hàng.Hàng loạt chuỗi thức ăn nhanh khác như Pizza Hut, The Pizza Company, Burger King, Domino’s Pizza, Popeyes… cũng lỗ kéo dài từ khi vào Việt Nam. Chỉ có KFC, sau nhiều năm lợi nhuận trồi sụt bất thường đã báo lãi 103 tỉ đồng trong năm 2017.Theo NLĐO, đáng chú ý là trường hợp Cổng Vàng (Golden Gate), một công ty thương mại dịch vụ trong nước sở hữu hàng loạt thương hiệu chuỗi đồ ăn nội địa khá nổi tiếng, như Ashima, Huton, Vuvuzela, isushi, Gogi, Sumo BBQ… Theo số liệu do Golden Gate công bố, số lượng khách hàng ghi nhận tăng trưởng phi mã trong 8 năm qua, từ dưới 1 triệu khách hàng giai đoạn 2008-2009 tăng lên 4 triệu vào năm 2016. Cũng vào năm 2016, doanh thu công ty này đạt 2,626 tỉ đồng; tăng đến 42% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế 229 tỉ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng gần 49%.Một đơn vị nội địa nữa là chuỗi cửa hàng Pizza Home tại Hà Nội cũng đang hoạt động hiệu quả. NLĐO dẫn lời ông Hoàng Tùng, nhà sáng lập Pizza Home, cho biết đã từng mở 5 cửa hàng Pizza Home tại Sài Gòn nhưng đã đóng cửa cả 5. Tại Hà Nội, Pizza Home đã sắp xếp lại chuỗi, chỉ giữ lại 5 cửa hàng hiệu quả nhất. "Kinh doanh phải có lãi chứ không cần quá tập trung vào quy mô. Dĩ nhiên Pizza Home muốn mở rộng tại những thành phố lớn nhưng yếu tố về hiệu quả kinh doanh luôn được đặt lên hàng đầu" - ông Tùng nói.Ông Hoàng Tùng chỉ ra rằng thị trường thức ăn nhanh sau thời gian bùng nổ đã có sự sàng lọc nhất định, những hãng lỗ lã đã đưa ra lý do là chi phí bán hàng quá cao, đây chỉ là một phần của vấn đề vì chi phí mua nhượng quyền, mô hình kinh doanh và sản phẩm không phù hợp cũng là nguyên do khiến việc kinh doanh không thuận lợi.Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP), trong ngành thức ăn nhanh không có sản phẩm dở, chỉ có khẩu vị người tiêu dùng thích thế nào và mặt bằng kinh doanh "ngon" hay không. Về yếu tố rất quan trọng, quyết định thành bại của cửa hàng này thì giá thuê mặt bằng tại các đô thị lớn của Việt Nam đang cao ngất ngưởng, ăn hết lợi nhuận.NLĐO nêu ý kiến của huyên gia thương hiệu Lại Tiến Mạnh, đánh giá tiềm năng thị trường thức ăn, đồ uống tại Việt Nam hiện rất lớn với mức tăng trưởng thường xuyên là 2 con số. Thị trường này có sức hút không nhỏ đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước và khả năng kinh doanh thành công rất cao. Lực lượng dân số trẻ với hơn 60% dưới 35 tuổi, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 2.200 USD đã chứng minh Việt Nam là thị trường nhiều hứa hẹn cho ngành bán lẻ đồ ăn, uống nhanh.Đã có 40 thương hiệu nhà hàng thức ăn nhanh, bánh, cà phê, đồ uống, nhà hàng, lẩu nướng... nước ngoài được Bộ Công Thương cấp phép vào Việt Nam trong 8 năm qua, điều này phản ảnh quá rõ sức hút của thị trường, ông Mạnh nhận xét.