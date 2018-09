Buôn Bán, Tàn Sát Chim Hoang Dã Ở Chợ Chim Lớn Nhất Miền Tây

Nhiều loại chim bị vặt lông hay để nguyên lông được treo bán tại chợ nông sản Thạnh Hóa.Mỗi ngày có hàng ngàn con chim được bán và giết hại tại chợ nông sản Thạnh Hóa, tỉnh Long An, một chợ chim, thú hoang dã được xem là lớn nhất miền Tây, theo Phụ Nữ News.Mấy năm gần đây, ban đầu chỉ là nơi có một số nông dân trong vùng tự phát hội họp ven quốc lộ 62 (khúc chạy ngang thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) để bày bán một ít nông sản trong vùng (nên mới có tên gọi là chợ nông sản Thạnh Hóa), lần hồi tại chợ có bày bán thệm cho tới hiện nay nhiều loài chim hoang dã. Một số sạp còn kinh doanh cả thú quý hiếm và những loài nằm trong Sách Đỏ, như: cò ốc, rùa núi vàng, trĩ đỏ...Phụ Nữ News cho biết chợ NÀY nằm cận kề hai khu Ramsar (vùng đất ngập nước được bảo tồn) nổi tiếng của Việt Nam là Láng Sen (tỉnh Long An) và Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp). Những ngày cuối tuần, rất nhiều người từ Sài Gòn và các tỉnh, thành tìm đến đây để mua chim, rùa và nhiều loài động vật quý hiếm.Việc này đã khiến các nhà bảo vệ động vật, chuyên gia môi trường và khách du lịch bức xúc. Bởi lẽ, khi đến hai khu bảo tồn trên, họ sẽ phải đi ngang qua chợ nông sản này và chứng kiến cảnh nhiểu loại chim chóc bị giết, bị khò lửa gas đốt lông rồi treo lên để thu hút khách mua. Hay bên trên các lồng nhốt, cạnh số chim chóc đã chết vì dính bẫy, một số con bị vặt lông cũng nằm vật vờ chờ chết.Theo Phụ Nữ News, trước tình trạng trên, UBND tỉnh Long An và các đơn vị liên quan đã có vài lần kiểm tra, giải tỏa khu chợ này. Mới đây, Hạt kiểm lâm huyện Thạnh Hóa đã tạm giữ 12 rắn sọc dưa, 6 gà nước vằn, 12 rùa ba gờ, 84 rắn bù lịch, 49 rắn bông súng... và đem giao lại Khu Bảo tồn ngập nước Láng Sen.Được biết Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của các loài chim nước (The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat) được phê chuẩn bởi các quốc gia tham gia cuộc họp tại thành phố Ramsar (Iran) ngày 2- 2-1971 và có hiệu lực ngày 21-12-1975. Việt Nam đã ký gia nhập Công ước Ramsar vào năm 1989, là thành viên thứ 50, đồng thời là quốc gia đầu tiên của Đông Nam Á tham gia Công ước này và đến nay đã lập trong nước 8 khu Ramsar, trong đó có khu Tràm Chim và khu Láng Sen. Theo tiết lộ của các chủ bỏ hàng cho chợ chim Thạnh Hóa, nhiều loại chim hoang dã đã bị bắt bằng bẫy, lưới từ hai khu bảo tồn này.