25 Năm Giảm 1 Tỉ Người Cực Kỳ Nghèo

WASHINGTON – Ngày càng ít người sống trong tình cảnh cực kỳ nghèo trên khắp thế giới, nhưng sự sút giảm tỉ lệ nghèo đã chậm lại, làm gia tăng các quan ngại về việc đạt được mục đích chấm dứt nghèo đói vào năm 2030 và nêu ra sự cần thiết đối với những đầu tư ủng hộ xóa nghèo, theo Ngân Hàng Thế Giới (WB) cho biết.Phần trăm số người sống trong cực kỳ nghèo trên toàn cầu đã giảm tới mức thấp mới 10% trong năm 2015 – là số liệu mới nhất có sẵn – giảm từ 11% trong năm 2013, phản ảnh sự ổn định nhưng tiến bộ chậm, theo tài liệu của Ngân Hàng Thế Giới cho thấy. Số người sống chưa tới $1.90 một ngày đã giảm trong thời gian nói trên tới 68 triệu còn lại tổng số 736 triệu.“Trong vòng 25 năm qua, hơn một tỉ người đã thoát khỏi tình trạng cực nghèo, và tỉ lệ nghèo trên toàn cầu hiện nay thấp lịch sử. Đây là một trong những sự thành công nhân đạo vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta,” theo Chủ Tịch Ngân Hàng Thế Giới Jim Yong Kim cho biết. “Nhưng nếu chúng ta muốn chấm dứt nạn nghèo đói vào năm 2030, thì chúng ta cần phải đầu tư nhiều hơn, đặc biệt trong việc xây dựng đầu tư nhân đạo, để giúp nâng cao sự tăng trưởng toàn diện mà nó sẽ vươn tới những người nghèo còn lại. Vì lợi ích của họ, chúng ta không thể thất bại.”Dù tiến trình giảm thiểu cực nghèo là rất lớn, tỉ lệ vẫn còn cao tại các quốc gia nghèo và những quốc gia đó bị ảnh hưởng bởi sự xung đột và biến động chính trị.Các dự đoán sẽ được đăng trong phúc trình có tên “Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle,” sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 10 là Ngày End Poverty Day.Khoảng một nửa quốc gia trên thế giới hiện có tỉ lệ nghèo dưới 3%, nhưng phúc trình cho thấy rằng toàn thể thế giới không đi đúng đường để đạt tới mục tiêu dưới 3% số người sống trong tình trạng cực kỳ nghèo trên thế giới vào năm 2030. Trong 25 năm tính từ năm 1990 tới 2015, tỉ lệ người cực kỳ nghèo đã giảm trung bình 1% điểm – từ gần 36% xuống còn 10%. Nhưng tỉ lệ đã giảm chỉ 1% điểm trong 2 năm từ 2013 tới 2015.