Los Angeles: Tự Do Bán Thức Ăn Hè Phố

Thống Đốc Jerry Brown đã ký ban hành luật mới cho phép bán đồ trên đường phố California hôm Thứ Ba. Thống Đốc Brown ký Luật SB 946, điều hành các hoạt động buôn bán trên đường phố. Cũng được biết là Luật Buôn Bán Đường Phố An Toàn (SSVA), Luật SB 946 đòi hỏi các thành phố và các quận hạt duy trì một số luật lệ khi tương tác với những người buôn bán trên đường phố.Sẽ là phần thưởng to lớn cho mọi người bán thực phẩm trên các đường phố: buôn bán trên đường phố không còn là tội phạm nữa.Thượng nghị sĩ tiểu bang là Ricardo Lara đã đệ trình dự luật SB 946 vào tháng 2 năm nay, mà trong đó mang những người bán hàng ra khỏi bóng tối như là những người đóng góp cho các nền kinh tế địa phương. Việc cấm cản có một chút rắc rối, vì các thành phố và cộng đồng tại California không thể cấm hay giám sát những người buôn bán mà không có hệ thống giấy phép đang hiện hữu.Nhiều thành phố, gồm Los Angeles, không có các hệ thống giấy phép áp dụng cho những người buôn bán trên đường phố. Điều đó có nghĩa là những ngưỡi buôn bán đường phố thì tương đối tự do và minh bạch chức năng theo luật mới cho đến khi một hệ thống giấy phép được đặt ra. Các hệ thống giấy phép buôn bán đường phố California phải tuân theo những điều sau đây:- Các thành phố tại California không thể cấm việc bán hàng tại các công viên.- Các thành phố không thể xác định nơi nào những người bán hàng có thể hoạt động, ngoại trừ có sự quan ngại về sức khỏe, an toàn, hay phúc lợi.- Những người buôn bán đường phố không còn bị đòi hỏi phải có giấy phép từ các doanh nghiệp lân cận để hoạt động.Nhóm vận động ủng hộ East LA Community Corporation đã ca ngợi Luật SB 946. Những người bán hàng đường phố với các giấy phạt và xử phạt trước đây bây giờ có thể xóa sạch hồ sơ, và có con đường để bán thức ăn hợp pháp trên đường phố. Luật SB 946 sẽ có hiệu lực bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.