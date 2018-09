Dân VN Mua Sách Giáo Khoa 1,000 Tỉ/Năm Rồi Bán Giấy Vụn

Sách giáo khoa ở Việt Nam coi như chỉ sử dụng một lần cho một năm học thôi, bởi học sinh phải điền, làm bài tập in kèm trong sách.Ở Việt Nam, mỗi năm phụ huynh học sinh phải chi khoảng 1,000 tỷ để mua sách giáo khoa cho con mình học rồi làm thẳng bài tập vào sách, trong khi năm sau sách tái bản không có nội dung gì mới, theo trang web Dân Việt (Danviet.vn).Đây là thực trạng được nêu lên ngày 12-9, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho ý kiến cho Luật Giáo dục (sửa đổi).Dân Việt dẫn lời bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban Dân nguyện thuộc Quốc Hội, cho biết tính trung bình, mỗi năm phụ huynh chi 1,000 tỉ đồng để mua sách giáo khoa, để rồi những quyển sách đó chỉ sử dụng một lần bởi có phần bài tập đi kèm, học sinh phải điền vào phần bài giải….Bà Hải nêu thí dụ năm 2018-2019, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đưa ra thị trường 100 triệu bản sách giáo khoa thì 100 triệu bản sách này sang năm hoàn toàn không được sử dụng hoặc chỉ sử dụng để... bán ve chai! Do đó, hiện cử tri hết sức bức xúc và cực lực phản đối sự lãng phí khủng khiếp này.Theo Dân Việt, do đã và đang chiếm đến hơn 50 % về quyền xuất bản sách giáo khoa và khoảng 80% thị phần phát hành sách cả nước, NXB Giáo dục Việt Nam có doanh thu tăng trưởng hàng năm từ 5 đến 10%. Như năm 2016, doanh thu thuần của NXB Giáo dục Việt Nam (công ty mẹ) ghi nhận ở mức 1,080 tỷ đồng (trong đó, nguồn thu từ sách giáo khoa chiếm tỷ trọng lớn nhất với 735 tỷ đồng), còn năm 2017 tăng lên đến 1,203 tỉ đồng. Cùng một trật, lợi nhuận của NXB này cũng tăng trưởng mạnh, từ 32 tỷ đồng năm 2015 lên 150 tỷ đồng năm 2017.Dù kết quả kinh doanh và lợi nhuận luôn tiến triển tốt, song trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2017 - 2022, NXB Giáo dục Việt Nam vẫn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tăng giá bìa bộ sách hiện hành ít nhất 10% để đảm bảo doanh thu bù đắp chi phí và tạo sức cạnh tranh, thu hút người tiêu dùng, ghi nhận của Dân Việt.