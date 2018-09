SGK Lỗ Hay Lời, Nuôi Nghêu, Xe Buýt, Giao Thương

Xuân NiệmSách Giáo Khoa lời hay lỗ? Nhà Xuất Bản Giáo Dục VN nói rằng lỗ kinh hoàng mỗi năm, nhưng báo chí đưa ra các bản báo cáo chi thu cho thấy có mức lời kinh hoàng...Báo Tiền Phong có bản tin nhan đề “Độc quyền SGK: Lỗ 40 tỷ mỗi năm, vì sao vẫn lãi lớn?” trong đó ghi nhận rằng vào chiều 21/9, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) gặp gỡ báo chí để trao đổi những vấn đề liên quan sách giáo khoa (SGK) mà dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều vấn đề được các phóng viên nêu ra, tuy nhiên đại diện NXBGDVN chỉ trả lời được một phần nhỏ, nhiều câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời.Tạp Chí Công Thương ghi theo Tổng Cục Thống kê cho thấy: Tính chung 8 tháng năm nay, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 2.149,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 12,8%; may mặc tăng 12,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,6%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng10,8%; phương tiện đi lại tăng 10,7%. Một số địa phương có mức tăng khá là Thái Nguyên tăng 13,1%; Thanh Hóa tăng 12,8%; thành phố Sài Gòn tăng 12,7%; Bình Định và Bắc Giang cùng tăng 12,5%; Hà Nội tăng 11,9%; Vĩnh Phúc tăng 11,8%; Hải Dương tăng 11,7%; Nam Định tăng 11,6%.Báo Môi Trường Net ghi nhận tình hình nghêu chết hàng loạt, hàng trăm xã viên nuôi nghêu ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đang bị thất thu nặng.Trà Vinh hiện có 7 hợp tác xã và tổ hợp tác được nhà nước giao đất bãi bồi trên biển để nuôi ngao, với tổng diện tích khoảng 3.500 ha, tổng số xã viên trên 2.000 người. Vụ ngao năm nay, ước tổng sản lượng ngao thương phẩm thu hoạch khoảng hơn 2.000 tấn, giảm gần 50% sản lượng so năm 2017.Báo Hải Quan ghi nhận: Giao thương với ASEAN, Việt Nam thâm hụt hàng tỷ USD.Hơn 20 năm (năm 1995) trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với các đối tác thành viên tăng trưởng nhanh chóng, tuy nhiên, có điểm bất lợi là Việt Nam đang chịu thâm hụt với hầu hết bạn hàng chủ lực.Từ dữ liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các đối tác trong ASEAN năm 2017 đạt 49,95 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với kết quả của năm 2016. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 21,7 tỷ USD, nhập khẩu 28,25 tỷ USD.Báo Đại Đoàn Kết ghi nhận: Người dân không mặn mà với xe buýtTheo kết quả khảo sát về chỉ số hài lòng của người đi xe buýt mà Phòng Nghiên cứu và Quản lý Đô thị, Viện Nghiên cứu Phát triển TP SG công bố mới đây, cơ cấu hành khách sử dụng xe buýt đã có thay đổi. Đáng chú ý, khách hàng tiềm năng có hành trình ổn định và mức độ đi lại thường xuyên như học sinh, sinh viên và người đi làm giảm đáng kể.... Khách hàng tiềm năng có hành trình ổn định và mức độ đi lại thường xuyên như học sinh, sinh viên và người đi làm giảm đáng kể. Ví dụ, năm 2013 tỷ lệ khách hàng sinh viên, người đi làm chiếm khoảng 37,4% nhưng 2016 chỉ còn 24,2%, giảm gần 13%.Tạp Chí Tài Chính kể: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98,1%.Thông tin vừa được Tổng cục Thống kê đứa ra qua kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Theo đó, năm 2017, cả nước có gần 517.900 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 51,6% so với năm 2012, trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98,1%,Theo Tổng cục Thống kê, năm 2017, trong tổng cố 517.900 doanh nghiệp (DN) đăng ký, số DN đang hoạt động, có doanh thu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước là 505.000 DN. Số DN còn lại là mới đầu tư, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.Dù số lượng DN tăng nhưng chỉ có 10.100 DN lớn, chiếm tỷ lệ khiêm tốn 1,9%. Số DNNVV chiếm tới 98,1%, trong đó, DN vừa có gần 8,5 nghìn DN, tăng 23,6% so với thời điểm 1/1/2012; DN nhỏ là 114,1 nghìn và DN siêu nhỏ là 385,3 nghìn.Kinh Tế & Đô Thị kể: Chiếm tỷ trọng về giá trị kinh tế tới 64%, ngành tiểu thủ công nghiệp với trọng tâm là làng nghề đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân xã Thanh Thùy (huyện Thanh Oai).Theo thống kê, xã Thanh Thùy hiện có 6/6 thôn có nghề, trong đó, 5/6 thôn có nghề kim khí, riêng thôn Dư Dụ phát triển nghề mộc, điêu khắc gỗ. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất kinh tế toàn xã Thanh Thùy đạt khoảng 353 tỷ đồng, trong đó, nhóm ngành tiểu thủ công nghiệp đạt trên 226 tỷ đồng.Báo Đầu Tư Chứng Khoán kể: Đại gia địa ốc đổ về Long An...Ngay sau khi đón nhận quyết định điều chỉnh quy hoạch vùng TP.SG mở rộng 2030 tầm nhìn 2050 nhằm mở rộng và kết nối kinh tế TP.SG với 7 tỉnh lân cận, các dự án giao thông mới đã rầm rộ được khởi công, trong đó trọng tâm là hướng về tỉnh Long An....Ông Trần Đức Vinh, Tổng giám đốc Trần Anh Group cho rằng hiện tại thị trường Long An đang được nhà đầu tư chú ý hơn các tỉnh, thành phố khác bởi giá đất rẻ, các dự án được xây dựng bài bản đặc biệt là ở các khu vực có hạ tầng giao thông tốt, kết nối trực tiếp với TP.SG. Điều này khiến cho các dự án bất động sản Long An được đầu tư mạnh.Báo Hải Quan kể: Ngành dệt may thêm cơ hội từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.Với kim ngạch XK đạt gần 20 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2018, ngành dệt may đã có tốc độ tăng trưởng bứt phá trong các tháng đầu năm. Theo nhận định của các chuyên gia, tình hình XK của ngành dệt may trong các tháng cuối năm sẽ tiếp tục thuận lợi, đặc biệt với những diễn biến mới của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung theo hướng có lợi cho hàng hóa Việt Nam, ngành dệt may có thể đạt kim ngạch XK 35 tỷ USD trong năm 2018.Theo nhận định của Công ty CP Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC), ngành dệt may Việt Nam là một trong những ngành có cơ hội nhiều nhất trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.