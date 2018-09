Kavanaugh, Vợ và GS Ford: Bị Đe Dọa Đến Tính Mạng; Biden: Nên Công Bằng Với Bà Ford; Trump: Sao Hồi Đó Không Báo FBI

WASHINGTON - Trường hợp của giáo sư Ford nên được Thượng Viện cư xử công bằng hơn người tố cáo ứng viên TCPV tấn công tình dục 36 năm trước, là bà Anita Hill, là ý kiến của cựu PTT Joe Biden.Qua chương trình “Today” của NBC sáng Thứ Sáu, ông Biden nói “Bà Hill bị hạ nhục bởi nhiều đồng viện của tôi – tôi mong có thể làm hơn để tránh những câu hỏi và cách mà họ chất vấn”. Ông tỏ ý hy vọng các nghị sĩ học kinh nghiệm ấy, mong đợi mọi người hiểu sự can đảm khiến ai đó lên tiếng, kể lại chuyện đã xẩy ra với mình.Ông đánh giá giáo sư Ford là can đảm – theo ông, nam giới không hiểu làm việc như thế là khó đến mức nào. Ông đặt vấn đề “xem phim Deliverance (năm 1972) chưa?” về tình trạng của nhân vật bị ràng buộc vào cây.Cựu PTT nhấn mạnh “Giáo sư Ford nên được cư xử với sự tôn trọng, để không lại bị “lạm dụng bởi hệ thống”.Liên quan đến giáo sư Ford, một bản tin khác cho biết rằng TT Trump đặt vấn đề với người tố cáo ứng viên TCPV Kavanaugh tấn công tình tục 36 năm trước “Sao không gọi cảnh sát? Sao ai đó không gọi FBI?”. Ông tiếp lời “Đây là 1 tình thế rất buồn – ông ấy là 1 người xuất chúng”.Bản thân ông Trump từng bị 15 phụ nữ tố cáo này nọ - ông chối hết.Về phần mình, nạn nhân của ông Kavanaugh là giáo sư Christine Blasey Ford nói với báo The Washington Post: không nói chuyện này với ai hồi ấy, rất sợ bị trừng phạt nếu cha mẹ nhận biết con gái dự 1 buổi tiệc mà vị thành niên uống rượu. Bà nghĩ là chưa có gì, chưa bị hiếp dâm – theo lời bà, sau mới biết ảnh hưởng lâu dài là chấn thương tinh thần.Cơ may giáo sư Ford quyết định nhận điều trần có vẻ gia tăng sau khi tổ luật sư thương lượng với ủy ban pháp chế Thượng Viện khả năng điều trần trong tuần tới – yêu cầu của các luật sư đại diện bà Ford cho hiểu rằng bà cảm thấy quan ngại về an toàn cá nhân, vì điều trần là gây bàn cãi cao độ, và cả thế giới theo dõi. Cũng có thể thấy rõ bà và tổ luật sư quan ngại về thế mất cân bằng trước thế đa số của đảng CH , cũng như về cơ cấu và tính chân thực của điều trần có thể là không thân thiện theo nhiều cách.Tin cùng ngày Thứ Năm xác nhận giáo sư Ford muốn được bảo đảm an toàn trước khi đồng ý điều trần, và bà không xuất hiện tại cùng 1 phòng với ông Kavanaugh – bà chỉ chấp nhận chất vấn của các nghị sĩ, không bởi luật sư bên ngoài.Tổ luật sư đề nghị: Kavanaugh điều trần trước, sau đó mời bạn học của ông là Mark Judge, nhân chứng chính. Ông này nói “Điều bà Ford tố cáo không xẩy ra”.Ngoài ra, bản tin của Fox News hôm Thứ Sáu cho biết rằng bản thân ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện Kavanaugh, vợ ông ấy và giáo sư Ford, người tố cáo ông Kavanaugh lạm dụng tình dục bà, đều nhận lời đe dọa bạo hành và tính mạng.Các luật sư của bà Ford nói với báo New York Times rằng ngoài các đe dọa, email của bà còn bị tấn công và bà bị buộc phải rời khỏi nhà.