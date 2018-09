New York: 3 Em Bé, 2 Người Lớn Bị Dao Rạch Tại Nhà Giữ Trẻ

NEW YORK CITY - 5 người, gồm 3 hài nhi, bị dao rạch tại 1 nhà giữ trẻ của gia đình ở quận Queens của thành phố New York.Nhà chức trách cho biết các nạn nhân được khám phá lúc 3 giờ rưỡi sáng Thứ Sáu.Các nạn nhân đã được đưa tới Queens Hospital để cấp cứu.Thương tích của 1 đứa trẻ là nghiêm trọng.Nạn nhân người lớn là 1 nữ công nhân và cha của 1 đứa trẻ bị thương.Nghi can nữ 52 tuổi được tìm thấy ở tầng dưới cùng của ngôi nhà với thương tích ở cổ tay tự gây ra.Nghi can đã bị bắt.Cảnh sát đã được gọi tới một căn nhà, mà các nhà điều tra nói đó là nhà giữ trẻ đang hoạt động, vào khoảng 3 giờ 45 phút sáng Thứ Sáu giờ địa phương.9 trẻ em đang ở trong nhà này vào lúc đó. 3 trẻ em bị thương tuổi từ 3 ngày tới 20 ngày tuổi.Nghi cann được tìm thấy đã bất tỉnh ở tầng dưới nhà.Danh tánh của nghi can vẫn chưa được cảnh sát công bố.Các nhà điều tra tin là nữ nghi can tự gây ra thương tích.