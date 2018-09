Trên Thảo Nguyên Tây Tạng

(Xem: 1152)

Lịch sử rất ít khi lập lại, nhưng cũng có khi tương tự khi đối chiếu, so sánh. Như Trời thương dân chúng ở Á châu Thái bình dương và Ấn độ dương mới sanh ra một Tổng Thống Trump [TT Trump] như Gia cát Lượng mưu cao, kế giỏi, vận dụng giỏi chiến tranh tâm lý, chiến tranh chánh trị mới hạ được Châu Do, một dũng tướng phải thua kế của Khổng Minh Gia Cát Lượng nên Châu Do tức hộc máu, than rằng: “Thiên sanh Do, hà Thiên sanh Lượng” (“Trời sinh ra Do hà cớ gì Trời còn sinh ra Lượng”).