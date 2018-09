Galaxy S10 Sẽ Có Tới 4 Phiên Bản Khác Nhau

Khoảng giữa tháng 09/2018, CEO DJ Koh đã phát biểu với giới truyền thông Trung Quốc và tiết lộ rằng Galaxy S10 sẽ có những thay đổi rất lớn về thiết kế. Đây thực sự là tin mừng đối với người dùng Samsung, vì họ đang rất mong đợi một chiếc smartphone Galaxy S khác biệt.Bộ đôi Galaxy S9 và S9+ ra mắt đầu năm 2018, là những chiếc smartphone Android mạnh nhất, đẹp nhất và hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, về mặt thiết kế, Galaxy S9 không có nhiều thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm. Samsung đã rất thành công với thiết kế màn hình cong tràn hai cạnh và tiếp tục áp dụng trong nhiều năm trở lại đây. Do đó, Galaxy S10 được kỳ vọng rất nhiều. Đây cũng là chiếc smartphone đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 nằm của dòng sản phẩm Samsung Galaxy S.Theo những dự đoán trước đây, Galaxy S10 sẽ ra mắt với 3 phiên bản khác nhau. Tuy nhiên, các lập trình viên của diễn đàn XDA Developers đã phát hiện ra rằng Samsung đã vô tình để lộ bằng chứng cho thấy sẽ có tới 4 phiên bản Galaxy S10 khác nhau.Theo đó, các tập tin xml được tìm thấy trong bản cập nhật Android 9.0 của Samsung dành cho Galaxy S9+. “Beyond” chính là mã nội bộ mà Samsung đặt cho Galaxy S10. Như vậy, có tới 4 phiên bản Galaxy S10 khác nhau:- Beyond0 có thể là phiên bản Galaxy S10 giá rẻ, với thông số không quá ấn tượng.- Beyond1 là phiên bản Galaxy S10 thường với màn hình AMOLED 5.8 inch.- Beyond2 có thể là phiên bản Galaxy S10+ với màn hình 6.44 inch và trang bị 5 camera.- Beyond25g: Đây cũng là phiên bản Galaxy S10+, nhưng là chiếc smartphone flagship đầu tiên được hỗ trợ mạng 5G của Samsung.Các nguồn tin trước đây còn cho biết, Galaxy S10 sẽ được trang bị vi xử lý 7nm thế hệ mới, sẽ không kém gì so với A12 Bionic của iPhone Xs và Xs Max. RAM và bộ nhớ Flash cũng sẽ có tốc độ cao hơn. Galaxy S10+ sẽ được trang bị camera selfie kép và 3 camera sau, nâng tổng số camera lên 5. Công nghệ cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình cũng sẽ xuất hiện, nhưng có vẻ như sẽ không được tích hợp cho phiên bản Galaxy S10 giá rẻ.Nguoivietphone.com.