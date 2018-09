Tết Trung Thu Không Còn Khói Thuốc: Cai Thuốc Lá Giúp Bạn Sum Họp Với Bạn Bè Và Gia Đình Trọn Vẹn

• Nhận Định lý do bạn muốn cai thuốc

San Diego, Ngày 01 tháng 9, 2018- Tết Trung Thu là một ngày lễ truyền thống tại Châu Á. Mọi người đón mừng lễ này vào ngày 15 tháng 8 âm lịch trong một đêm trăng tròn, một biểu tượng của sự đoàn tụ, ngày lễ này cũng được gọi là Lễ Đoàn Tụ. Ngày nay, nhiều người Việt sống tại Hoa Kỳ vẫn tụ họp với gia đình và bạn bè để ngắm trăng, thưởng thức bánh Trung Thu và rước lồng đèn trong ngày Tết Trung Thu.Hút thuốc không chỉ làm hại đến những bộ phận trong cơ thể của bạn mà còn làm hại đến mọi người trong gia đình bạn. Mặc dù hút thuốc lá vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, nhưng điều này hoàn toàn có thể phòng ngừa được, bạn có thể cai thuốc lá để bạn, gia đình, và bạn bè của bạn có thể cùng được khỏe mạnh và hạnh phúc!Do sự nguy hiểm của hút thuốc lá, việc bỏ hút sẽ tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Áp huyết và mạch đập sẽ bình thường lại trong vòng 20 phút sau khi ngừng hút, và chất Nicotine sẽ ra khỏi cơ thể sau 3 ngày. Sau một năm, nguy cơ bị bệnh tim mạch giảm bớt phân nửa, và sau năm năm, nguy cơ bị ung thư cổ tử cung trở lại bằng mức của người không hút thuốc. Sau mười năm, nguy cơ bị ung thư phổi giảm bớt phân nửa."Bạn có thể bỏ được thuốc lá" là lời phát biểu của tiến sĩ Shu-Hong Zhu, Giáo sư Y học Gia Đình và Sức khỏe Cộng Đồng tại Đại học California, San Diego, "Bạn càng cố gắng bỏ thuốc thì sẽ càng đến gần thành công, như vậy bạn và gia đình và bạn bè của bạn có thể cùng được khỏe mạnh và hạnh phúc!"Đây là vài lời khuyên để giúp bạn bắt đầu quá trình cai thuốc lá:Càng nhìn nhận được lý do để cai thuốc, bạn càng có thể bắt đầu cai hơn. Có phải bạn muốn cai thuốc để hít thở dễ dàng hơn? Để được sống bên gia đình lâu hơn? Ghi xuống bất cứ điều gì làm bạn hăng hái để cai thuốc lá. Một lý do xứng đáng có thể giúp bạn bắt đầu và sẽ giúp bạn tiếp tục cai thuốc khi gặp những hoàn cảnh cám dỗ.Nếu một người hút thuốc đã không thể ngừng hút thuốc theo ý muốn của riêng họ, hãy thử sử dụng một dịch vụ miễn phí chuyên về cai thuốc lá . Những người gọi cho ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt gia tăng gấp đôi khả năng cai thuốc vĩnh viễn. Một chuyên gia sẽ giúp bạn lập một kế hoạch thích hợp để cai thuốc lá. Đồng thời, trung tâm sẽ gửi đến bạn băng dán nicotine miễn phí đủ dùng cho 2 tuần.Nghiên cứu cho thấy rằng sự hỗ trợ trong thời gian cai thuốc có thể giúp ích rất nhiều. Thảo luận với gia đình và bạn bè về ý định cai thuốc lá của bạn khi sum họp trong ngày Tết Trung Thu. Cho họ biết họ có thể giúp đỡ và cổ vũ bạn bằng cách nào.Sau Lễ Trung Thu còn có Lễ Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh, và Tết Tây. Nếu bạn muốn đươc hưởng trọn thời gian quý báu với bạn bè và gia đình trong những ngày lễ này cũng như mọi ngày khác mà khỏi phải đi tìm chỗ để hút thuốc, xin gọi ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt số 1-800-778-8440 để bắt đầu kế hoạch cai thuốc hôm nay!Ngoài việc cung cấp dịch vụ cai thuốc lá bằng tiếng Việt, ASQ còn có những dịch vụ để giúp những người hút thuốc lá nói tiếng Quảng Đông, Phổ Thông và Hàn Quốc.Chi Tiết về ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt:ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers' Quitline (ASQ). ASQ cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá MIỄN PHÍ, đã được chứng minh là có hiệu quả, bằng tiếng Quảng Đông, Phổ Thông, Hàn Quốc và Việt Nam, cho cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Những cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người hút thuốc lá nhận được những dịch vụ của chương trình ASQ gia tăng gấp đôi cơ may cai thuốc thành công của họ.Chúng tôi khuyến khích tất cả những người Việt hút thuốc lá hãy gọi vào ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt tại số 1-800-778-8440 nếu họ muốn nhận được trợ giúp cai thuốc lá miễn phí. Bạn bè và người thân của những người hút thuốc lá cũng có thể tham gia để học hỏi cách giúp cho họ cai. Những chuyên gia Việt Nam sẵn sàng cung cấp những thông tin hữu ích. Những người hút thuốc có thể nhận được băng dán nicotine miễn phí đủ dùng cho hai tuần trong khi còn hàng.Xin khuyến khích các cơ sở y tế và những thành viên khác trong cộng đồng hãy giới thiệu những người Việt hút thuốc lá qua mục "Web Referral" trên trang mạng của chúng tôi. ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt sẽ cung cấp dịch vụ cai thuốc lá và có thể có cả băng dán miễn phí cho những khách hàng được giới thiệu.Xin vào trang www.asq-shop.org để đặt những tài liệu quảng cáo và những bản thông tin về việc cai thuốc lá miễn phí.Trên 13,000 người Á Châu trong 50 tiểu bang đã ghi danh vào chương trình ASQ từ năm 2012. ASQ được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bênh Tật tại Hoa Kỳ (CDC).Giờ làm việc của ASQ: Thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng - 12 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ)1-800-838-89171-800-556-55641-800-778-8440