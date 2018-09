Phế Liệu, Rớt Sông, Giáo Viên, Nhà Giàu...

Xuân NiệmPhế liệu liên tục vào Việt Nam... Tuy nhiên, có một phế liệu khổng lồ mà chẳng ai nhắc tới: chủ nghĩa xã hội kiểu Mác-Lê-Mao-Hồ vẫn còn nhức nhối.Bảo SGGP kể: Số liệu của ngành hải quan cho biết, trung bình mỗi tháng Việt Nam chi gần 200 triệu USD nhập khẩu phế liệu.Kết quả kiểm tra thực tế tại nhiều lô hàng cho thấy, nhiều phế liệu được coi là rác tại các nước kinh tế phát triển, như máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, pin cũ… đã được “tuồn” vào Việt Nam qua các hình thức khác nhau và đang nằm tồn đọng tại nhiều cảng. Số liệu tổng hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cho biết, hiện có khoảng hơn 17.000 container phế liệu tồn đọng chưa làm thủ tục thông quan ở các cảng tại: TPHCM, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu…Báo Người Lao Động kể chuyện lọt sông: Sáng 20-9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Vĩnh Long đang nỗ lực tìm kiếm một người đàn ông rơi xuống sông Cổ Chiên.Vào khoảng 20 giờ ngày 19-9, ông T.N.L (78 tuổi, Việt kiều Canada) đến thăm nhà người thân ở ấp Chợ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít (Vĩnh Long). Trong lúc đứng cạnh bờ sông Cổ Chiên, ông L. đã bất cẩn rơi xuống nước mất tích.Bản tin VTC kể chuyện “Hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk sắp mất việc: Giáo viên viết tâm thư gửi Thủ tướng...”Các giáo viên ở huyện Krông Pắk đã viết tâm thư gửi Thủ tướng cầu cứu: Hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk sắp mất việc, ngày 20/9, UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này sẽ chính thức kết thúc hợp đồng với các giáo viên hợp đồng trong toàn huyện dự kiến từ ngày 30/10...Trong thư gửi Thủ tướng, các giáo viên tại huyện Krông Pắk cũng cho biết, từ năm 2010-2018, qua 3 đời chủ tịch huyện, các vị này đã kí dôi dư hơn 500 giáo viên hợp đồng.Sau đó chính Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk lại ký quyết định thôi việc các giáo viên này."Lỗi này không thuộc về giáo viên hợp đồng mà thuộc về người ra quyết định. Người kí sai chịu nhận quyết định cảnh cáo còn chúng cháu giờ đây chuẩn bị mất việc. Có những giáo viên hợp đồng đang mang thai khi nghe tin đã không chịu được cú sốc dẫn đến sảy thai rồi mất con...”Bản tin Zing kể: Giới nhà giàu Việt ngày càng chịu chi cho hải sản nhập khẩu tiền triệu.Để mua một con cua hoàng đế Alaska cho bữa ăn, khách hàng phải trả ít nhất 4 triệu đồng. Bào ngư nhập khẩu Australia thậm chí đắt hơn từ 4-7 triệu đồng/kg nhưng chỉ được vài con.Nhiều cửa hàng kinh doanh hải sản nhập khẩu cho hay không chỉ tôm hùm Mỹ với giá từ 1 triệu đồng/kg, hiện nhiều người Việt giàu có sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn gấp nhiều lần để thưởng thức những sản phẩm cao cấp từ Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Australia… mà họ cung cấp.Báo CAND kể: sáng 19/9, gia đình anh Vũ.M.Q., 34 tuổi trú ở tổ dân phố Hạ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng phát hiện anh nằm trong chiếc xe riêng đỗ trước cửa nhà trong tình trạng đã bị hôn mê, mọi người lập tức đưa anh đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh Q. đã tử vong. (anh Q. hiện là Giám đốc một Công ty CP đầu tư & xây lắp trên địa bàn thành phố)...Nguyên nhân dẫn đến tử vong là: “Do anh Q. đóng kín cửa xe, nổ máy, chạy điều hòa dẫn đến ngạt khí do không khí không lưu chuyển, hàm lượng oxy giảm dần, còn hàm lượng CO tăng cao".Báo Giáo Dục VN kể: Phụ huynh trường Trần Phú cắn răng vì phải nộp quỹ ...tiền tỷ.Vừa vào năm học mới, phụ huynh Trường Trung học cơ sở Trần Phú đã xây xẩm mặt mày, “nghiến răng” đóng quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh lên tới hàng triệu đồng.Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh về việc, đầu năm học mới 2018-2019, Trường Trung học cơ sở Trần Phú (địa chỉ 95 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng) triển khai thu quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhiều khoản khác với số tiền rất lớn.Báo Giao Thông kể: Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga góp ý và đề nghị Bộ GD&ĐT rà soát lại quy trình tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia để ngăn chặn các tiêu cực phát sinh. Bày tỏ băn khoăn về SGK và sự lãng phí trong in ấn SGK, bà Nga cầm quyển SGK Tiếng Việt và Toán lớp 1 đưa lên trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và chuyển đến Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ câu hỏi: “Lý do tại sao mỗi năm khoảng 100 triệu bản SGK, xã hội mất khoảng 1.000 tỷ đồng nhưng đến năm sau không dùng được nữa?”.Trốn thuế hay lỗ thực? Báo Tổ Quốc kể rằng các đại tư bản vào VN để lỗ: Pizza Hut, The Pizza Company… lỗ triền miên.Đứng đầu danh sách thua lỗ kéo dài là chuỗi thức ăn nhanh Lotteria với mức lỗ lũy kế đến năm 2017 là 433 tỉ đồng, gần bằng vốn điều lệ công ty.Hàng loạt chuỗi thức ăn nhanh như Pizza Hut, The Pizza Company, Burger King, Domino’s Pizza, Popeyes… cũng rơi vào điệp khúc lỗ triền miên từ khi gia nhập thị trường Việt Nam.Duy chỉ có KFC sau giai đoạn dài lợi nhuận trồi sụt bất thường đã báo lãi 103 tỉ đồng trong năm 2017.Báo Lao Động kể chuyện 4 sinh viên ra tay bạo lực chuyên chính ở Sài Gòn: Thanh niên bị 4 sinh viên “chiến đấu” đến chết.Anh T.P.T.T, ngụ quận 2 (TP.SG), trong lúc chở bạn gái lưu thông trên đường, khi băng qua vũng nước thì làm văng nước vào người 4 sinh viên đang đi bộ. Ngay sau đó, anh T và 4 sinh viên xảy ra mẫu thuẫn, đánh nhau. Hậu quả, anh T bị thương nặng và tử vong sau đó.Sáng nay - 20.9, lãnh đạo công an quận 9 (TP.HCM) xác nhận với PV báo Lao Động là cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ 4 đối tượng vì liên quan đến cái chết của một nam thanh niên đi đường.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Cục Hàng không Việt Nam thông tin, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vào ngày 3-9, trong quá trình làm thủ tục check-in cho chuyến bay từ Đà Nẵng đi TP. SG, nam hành khách D.H.L (24 tuổi, tại Bình Thuận), khi được nhân viên an ninh sân bay mời kiểm tra lại hành lý ký gửi đã bất ngờ phát ngôn “trong này có bom”.Lực lượng an ninh hàng không sân bay sau đó đã kiểm tra kỹ người và hành lý ký gửi của hành khách D.H.L và không phát hiện bất thường về an ninh, trong hành lý chỉ có CPU và màn hình máy tính cùng một số thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, nam hành khách này vẫn bị lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 4 triệu đồng và cấm bay 12 tháng.