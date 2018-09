THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 20 tháng 9 năm 2018

Về Kết Quả Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền Năm 2018

Phong trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại (PTGDVNHN) hân hạnh gửi đến quí cơ quan truyền thông kết quả Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền Năm 2018. Xin quí vị tiếp tay giúp phổ biến rộng rãi.

Sau khi xem xét, tìm hiểu và so sánh những hồ sơ đề cử, chúng tôi đã quyết định chọn Chánh Trị sự Hứa Phi và Linh mục Phan Văn Lợi để vinh danh và trao Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền Năm 2018.





- Về Chánh Trị Sự Hứa Phi:



Suốt thời gian dài 40 năm, trong lúc những người cầm đầu chi phái Cao Đài quốc doanh trong nuớc ngoan ngoãn tuân phục nhà nước và trở thành công cụ đắc lực của đảng cầm quyền thì một số lớn những tín đồ Cao Đài vẫn quyết tâm bảo vệ sự độc lập của Đạo và luôn trung thành với Chánh Pháp. Một trong những tiếng nói kiên cường và dũng cảm nhất là Chánh Trị Sự Hứa Phi, Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài, thành viên sáng lập và hiện là đồng Chủ tịch Hội đồng Liên Tôn Việt Nam. Ông đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối những đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với các tín đồ Cao Đài chân truyền nói riêng và tín đồ các tôn giáo nói chung.





Vì những hoạt động tích cực không sợ hãi cho tự do tôn giáo, Chánh Trị Sự Hứa Phi đã bị chính quyền CSVN liên tục theo dõi, quấy nhiễu, và hành hung. Chỉ riêng năm nay, từ ngày 12/1/2018 đến 28/1/2018, Ông đã nhận tổng cộng 7 giấy mời và giấy triệu tập của nhà cầm quyền lên gặp công an để trả lời những cáo buộc cho rằng ông đã “xúc phạm dân tộc và cung cấp tin tức không đúng sự thật.” Đặc biệt ngày 22/6/2018 vừa qua, với mục đích ngăn cản ông gặp gỡ Phái đoàn Úc trước ngày có vòng đối thoại nhân quyền Việt-Úc, một tốp công an đội lốt côn đồ xông vào nhà và đánh đập ông đến bất tỉnh và gây chấn thương trầm trọng.



- Về Linh mục Phan Văn Lợi:



Bị chính quyền cộng sản đuổi khỏi Đại chủng viện Xuân Bích Huế vào năm 1978, thầy Phan Văn Lợi được Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận bí mật truyền chức linh mục vào năm 1981 khi đến thăm TGM Thuận đang bị quản thúc tại giáo xứ Giang Xá, Sơn Tây. Vì được truyền chức “chui”, Linh mục Phan Văn bị chính quyền cộng sản cấm thi hành tác vụ linh mục công khai. LM Lợi về sống với mẹ già, tiếp tục cuộc sống tu trì và tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền nói chung. Vì các hoạt động cho tự do tôn giáo, linh mục Phan Văn Lợi bị tù 7 năm mà không qua một thủ tục tòa án nào. Tháng 10/1988 được thả về với gia đình, LM Phan Văn Lợi cùng với LM Nguyễn Văn Lý và LM Nguyễn Hữu Giải dấn thân vào những hoạt động không ngừng nghỉ cho quyền tự do giữ đạo và hành đạo cho mọi tôn giáo nói chung và Giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng. LM Lợi bị Công an thường xuyên theo dõi, cô lập, xách nhiểu, và hành hung.





LM Phan Văn Lợi là thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Đồng Chủ tịch sáng lập Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, và là một trong những thành viên sáng lập và đại diện Khối 8406. Ngoài ra LM Phan Văn Lợi cũng là một trong những vị sáng lập, hiện là chủ biên Bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận. Tờ báo ra đời từ tháng 4 năm 2006, và liên tục xuất bản 299 số cho đến nay (15-9-2018).





Lễ vinh danh và trao Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn kim Điền năm 2018 sẽ được tổ chức tại TP Houston, Texas, Hoa kỳ vào ngày 17 tháng 11 năm 2018.

Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền do PTGDVNHN thiết lập để vinh danh những cá nhân hoặc tập thể ở quốc nội hay hải ngoại đã có những đóng góp quan trọng nhằm bảo vệ và thăng tiến quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Giải được mang tên Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền (1921-1988), nguyên là tổng giám mục của tổng giáo phận Huế và là một tấm gương nổi bật trong việc đấu tranh cho nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Ngài mất vào ngày 08.06.1988 bởi một cái chết đầy khả nghi vì nỗ lực tranh đấu cho tự do tôn giáo và bảo vệ phẩm giá con người.





Từ ngày thành lập, Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền đã được trao cho giáo xứ Thái Hà và tu viện Dòng Chúa Cứu Thế (Hà Nội), linh mục Nguyễn Hữu Giải (Huế), ông Nguyễn Văn Lía, tín đồ phật giáo hoà hảo (An Giang), tu sĩ phật giáo hoà hảo Võ Văn Thanh Liêm (Long An), giáo điểm công giáo Con Cuông (Nghệ An), nhà báo Nguyễn Hữu Vinh (Hà Nội), mục sư Phạm Ngọc Thạch (Đắc Lắk), hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục (Nghệ An).





Giải TDTG Nguyễn Kim Điền gồm một số hiện kim là 5.000 mỹ kim và một bằng tưởng lục, sẽ được long trọng trao trong buổi lễ vinh danh. PTGDVNHN thiết tha kêu gọi sự hỗ trợ tinh thần và vật chất của quý đồng hương để duy trì và phát triển công tác ý nghĩa nầy.



Mọi chi tiết, xin liên lạc:





Ông Phạm Hồng Lam ,

Điều Hợp Viên : (49) 821 455 0609