(Xem: 361)

Bản tin VOV ghi rằng Australia nhập cảng hàng rau quả chế biến từ Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh (79,5%) so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, xuất cảng mặt hàng rau quả tháng 8 đạt 362,8 triệu USD, tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2018, xuất cảng mặt hàng rau quả đạt 2,7 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nam Hàn là những thị trường xuất cảng rau quả chủ yếu của Việt Nam.