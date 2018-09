TC Cấm Báo, Đài Loan Tin Mỹ Áp Thuế 200 Tỉ MK

BEIJING - Đợt thuế phạt kế tiếp của chính quyền Trump nhắm 200 tỉ MK hàng hóa nhập cảng từ Hoa Lục là tựa đề lớn trên mặt báo khắp thế giới, trừ truyền thông của Trung Cộng - phần lớn tin tức in trên giấy, đưa lên mạng và màn ảnh nhỏ là im lặng sau thông báo chập tối Thứ Hai của TT Trump, vì chính sách kiểm duyệt của nhà cầm quyền Beijing.Nhật báo Nhân Dân, là cơ quan ngôn luận của chế độ toàn trị Hoa Lục, không tường thuật. Chương trình tin tức Xinwen Lianbo do đài truyền hình trung ương sản xuất có 100 triệu khán giả tường thuật đầy đủ hoạt động của chủ tịch Tập, nhưng không nói gì về thuế phạt và về kế hoạch trả đũa.Yahoo Finance nghe tin: nhà cầm quyền Beijing nhắc nhở truyền thông “Chớ đụng vào chuyện ấy” – họ cũng được lệnh tránh tường thuật về sa sút của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây và những nan đề báo trước suy thoái.1 người xử dụng mạng hỏi Weibo (tương tự Twitter) “Truyền thông dòng chính không tường thuật về chiến tranh mậu dịch?” trong khi người khác phàn nàn không thể đưa lên mạng điều gì bao gồm “trade war” … Tình hình vài tháng trước là khác… khi ấy, truyền thông Hoa Lục có thể tường thuật đối đầu mậu dịch là căng thẳng. Truyền thông nhà nước mô tả bằng ngôn từ lấn lướt và diều hâu để khơi dậy tâm lý yêu nước, với các tựa đề như “Quyết Không Lùi”, hay “Trả Đũa Nơi Nào Gây Tổn Thương” …. Từ Tháng 7, Beijing bắt đầu trấn an và hạn chế tường thuật, theo ghi nhận của trang mạng theo dõi chính sách kiểm duyệt, là China Digital Times.Quyết định trả đũa bằng thuế được loan báo sáng Thứ Ba và truyền thông địa phương được cho phép đăng tải tin này.Theo nhà nghiên cứu Gary Huffbauer của Peterson Institute for International Economics, Beijing đổi giọng để giảm căng thẳng – ông nói với Yahoo Finance “Nhóm lãnh đạo, đặc biệt là Tập Cận Bình, nhận thức rằng trả miếng là không lợi”.Cho tới nay, Beijing chưa bỏ ý định thương lượng – ông Huffbauer giải thích “Đầu tư ngoại quốc là 1 đóng góp quan trọng với khả năng tăng trưởng của Hoa Lục”.Ông tin Beijing trở lại thương lượng trước khi đợt thuế phạt do Trump công bố hôm Thứ Hai bắt đầu áp dụng từ đầu Tháng 1-2019.