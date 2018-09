Amazon Tính Mở 3,000 Tiệm Tạp Hóa, Không Quầy Tính Tiền

Công ty Amazon sẽ cứu xét việc mở tới 3,000 tiệm không dùng người tính tiền vào năm 2021.Các tiệm này gọi là AmazonGo -- như thế sẽ đe dọa các hệ thống tiệm tạp hóa như 7-Eleven Inc., hệ thống các tiệm bánh mì hay pizza như Subway và Panera Bread.Tổng quản trị Jeff Bezos của Amazon vẫn còn đang thử nghiệm để tìm hình thức tốt nhất: một tiệm tạp hóa bán thức ăn tươi làm sẵn, hay một nơi để khách vào và cầm đi thứ gì để ăn nhanh chóng bữa trưa, tương tự như kiểu tiệm Pret a Manger.Công ty đã có một tiệm không nhân viên đứng tính tiền tại Seattle năm 2016 và từ đó loan báo mở thêm 2 tiệm ở Seattle và một tiệm ở Chicago.Khách hàng vào sẽ dùng điện thoại tinh khôn khi vào tiệm, cầm những thứ họ muốn mua -- bánh mì, rau, nước uống... -- và rồi đi bộ ra mà không cần ngừng ở mo65tq uần tính tiền.Bởi vì các thiết bị cảm ứng đã biết những thứ gì khách cầm ra và sẽ tính tiền hóa đơn tự động, nghĩa là không cần xếp hàng gì hết.Thách thức của Amazon là chi phí cao khi mở tiệm.Bản tin về tiệm AmazonGo đã làm giá cổ phiếu các tiệm đối thủ suy giảm: cổ phiếu Walmart Inc. giảm 0.6%, Target Corp. giảm 1.5%, và Kroger Co. giảm 3.1%.