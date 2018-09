Xinhua, CCTV Tại Mỹ Phải Khai Ngoại Kiều

BEIJING - Phát ngôn viên Geng Shuang của Bộ ngoại giao Trung Cộng nói đã tiếp xúc thẩm quyền Hoa Kỳ về yêu cầu 2 cơ sở truyền thông quốc doanh (là Xinhua và CCTV) khai báo là “nhân viên ngoại quốc” với Bộ tư pháp Hoa Kỳ, lý do: phản đối chính trị hóa vai trò của truyền thông.Geng không mô tả chi tiết – trong buổi họp báo thường nhật, Geng nói “Truyền thông là cầu nối và liên lạc giúp dân các nước hiểu biết và giao tiếp với nhau – nên tạo điều kiện thuận tiện thay vì gây trở ngại, chính trị hóa vai trò của truyền thông”.Wall Street Journal đưa tin hôm Thứ Ba: Xinhua và CCTV được yêu cầu khai báo – thông tấn tài chính Bloomberg cũng phổ biến tin này.Đòi hỏi khai báo với Foreign Agents Registration Act (hay FARA) là đưa Xinhua và CCTV vào quy chế pháp lý như là tổ chức vận động hành lang có thể làm mất thẻ báo chí do QH Hoa Kỳ cung cấp, như điều đã xẩy ra với RT của Nga. Sputnik Radio do Moscow kiểm soát đã khai báo với FARA. RT và Sputnik radio đều bị tình báo Hoa Kỳ chỉ danh là 1 phần trong chiến dịch quấy rối chu kỳ tuyển cử 2016 tại Hoa Kỳ.Từ Tháng 1-2018, văn thư từ 1 nhóm nghị sĩ lưỡng đảng yêu cầu Bộ tư pháp cung cấp thông tin về hoạt động của truyền thông Trung Cộng, gồm thu thập thông tin và phát tán tuyên truyền.Truyền thông của Trung Cộng bị chính quyền kiểm soát hoàn toàn trong khi khả năng tường thuật và đi lại của phóng viên ngoại quốc bị hạn chế.ABC cho hay: China Daily đã khai báo.Phát ngôn viên của Xinhua và CGTN (là nhánh quốc tế của CCTV) không bình luận.