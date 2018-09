Trump Đến North Carolina Thăm Nạn Nhân Bão Lụt; Thống Đốc Copper: Dân Di Tản Tránh Bão Lụt Chớ Vội Về Nhà

WILMINGTON - Thống đốc Roy Copper của tiểu bang North Carolina yêu cầu hàng ngàn người di tản kiên nhẫn, không vội trở về nhà.Ông cho hay: nhu yếu phẩm đang được phân phát tại Wilmington, 1 cộng đồng ven biển dân số 120,000, vẫn bị nước ngập bao vây như 1 hòn đảo.Ông Copper nhận biết sống xa nhà là khó, và chờ đợi là khó hơn.Số tử vong do bão gây ra tại 3 tiểu bang bờ đông Hoa Kỳ là 37, gồm 27 người chết tại North Carolina.Bão Florence đang phân nhánh: nước sông ở Carolina đổ ra biển trong khi áp thấp gây mưa khắp vùng đông bắc, phát sinh lũ lụt tại các tiểu bang New Hampshire và New York.Thống đốc Copper nói “Tôi biết nhiều người cảm thấy ác mộng này không chấm dứt” và cho biết: nước lụt dâng tại 1 số khu vực.Tại South Carolina, 2 phụ nữ thiệt mạng khi xe van bị nước lụt cuốn trôi gần sông Little Pee Dee, vào khỏang 6 giờ chiều Thứ Ba.Bạch Ốc báo tin: TT Trump định thị sát vùng thiên tai trong ngày Thứ Tư.Hôm Thứ Tư, Tổng Thống Donald Trump tìm cách đem lại sự thuận lợi cho các gia đình bị thiệt hại trong trận bão Florence, tuyên bố rằng, “Nước Mỹ đau buồn vì quý vị” khi ông đến tiểu bang North Carolina để thị sát các tổn hại do bão để lại.Trump cam kết đứng về phía các nạn nhân bão “100%” khi họ hồi phục từ bão Florence, mà đã trút mưa và gây ngập lụt nặng nề đòi hỏi phải có nỗ lực hồi phục rộng lớn bởi các viên chức tiểu bang, liên bang và địa phương.Tòa Bạch Ốc đã công bố thông báo vào xế trưa Thứ Tư ca ngợi các nỗ lực của cơ quan FEMA và phác họa việc cần làm.Khi tới North Carolina, TT Trump đã khen ngợi các biện pháp ứng phó của tiểu bang và liên bang – ông ghé lại 1 trạm cứu trợ chất đầy hàng trăm phần ăn sẵn sàng phân phối. Chính ông tham gia, giao phần ăn cho 1 số nạn nhân bão lụt.